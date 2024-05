Nicola Bellomo e l'ombra delle scommesse sul calciatore in Ternana-Bari: flusso anomalo sulla sua espulsione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Procura Federale della Figc ha avviato un’indagine sull’espulsione del calciatore del Bari, Nicola Bellomo, avvenuta durante la partita contro la Ternana, vinta 3-0 dai biancorossi lo scorso 23 maggio. Bellomo, che non era in campo, è stato espulso al 33′ del secondo tempo per una discussione con un raccattapalle. La Procura ha deciso di indagare a causa di alcune scommesse effettuate prima dell’inizio del match, che riguardavano proprio l’espulsione del giocatore. Sui social sono circolati screenshot di scommesse effettuate su siti non identificabili.

Notizia in aggiornamento…