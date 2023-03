Neymar piange dopo aver perso un milione di euro al casinò online, ma è tutto finto: operazione di marketing

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nonostante sia costretto a stare lontano dal campo da gioco a causa di un infortunio che lo terrà fermo ai box fino al termine della stagione, l’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar è riuscito ancora una volta a conquistare la ribalta delle cronache.

Perché tutti stanno parlando di Neymar

Sono due i motivi per cui “tutti” stanno parlando di Neymar in questo momento nel mondo: prima l’attaccante brasiliano ha denunciato di essere stato vittima di un attacco hacker ai suoi profili social e poi ha perso circa 1 milione di euro al casinò online.

Quest’ultima vicenda, però, necessita più di un chiarimento perché si è trattata, in realtà, di una operazione di marketing.

Fonte foto: ANSA L’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar è attualmente infortunato.

Il pianto di Neymar per i soldi persi al casinò era un’operazione di marketing

L’attccante brasiliano del Paris Saint-Germain, infortunato fino al termine della stagione calcistica 2022/2023, ha aperto una diretta Live per disputare una partita con i suoi follower al casinò online. Tuttavia, dopo poco più di un’ora, Neymar ha iniziato a disperarsi per aver perso circa 1 milione di euro (più di 5 milioni di reais brasiliani).

Il plateale pianto in diretta del calciatore brasiliano ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando la reazione ironica degli utenti e degli amici del giocatore, che hanno cominciato a prenderlo in giro accompagnato l’evento con la colonna sonora di ‘Titanic’ e pubblicando meme sui social network per i momenti tristi.

Poco dopo, Neymar è scoppiato a ridere, annunciando un successivo video su Youtube e terminando la diretta Live. Si è trattato, infatti, di un’operazione di marketing per promuovere il sito di scommesse, che, come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, avrebbe dato all’attaccante il credito di 1 milione di euro.

“Non c’è stato alcun investimento da parte dell’atleta“, ha chiarito l’advisory del giocatore, come riferito da ‘Globo Esporte’ in Brasile.

Infortunio Neymar: perché non sta giocando l’attaccante brasiliano del Psg

Come detto, Neymar non scenderà in campo fino al termine della stagione calcistica 2022/2023. L’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain si è operato ai legamenti della caviglia dopo l’infortunio subito nella partita di campionato contro il Lille del 19 febbraio 2023.