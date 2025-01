Neymar lascia l'Arabia Saudita dopo 7 partite e 200 milioni sul conto: perché ha rescisso con l'Al Hilal

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Neymar ha deciso di lasciare l’Arabia Saudita, dopo 7 partite, un solo gol e circa 200 milioni sul conto. L’attaccante brasiliano ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava all’Al Hilal. La sua esperienza nel campionato saudita è stata caratterizzata da un infortunio ai legamenti che lo ha tenuto a lungo fermo ai box.

Rescissione consensuale tra Neymar e l’Al Hilal

L’addio di Neymar all’Al Hilal è ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club saudita, tramite una nota. L’Al Hilal ha chiarito che la fine del rapporto con il calciatore brasiliano è stata “consensuale” e ha augurato “buona fortuna” all’attaccante.

Il contratto tra Neymar e il club saudita è stato interrotto con sei mesi di anticipo rispetto alla sua scadenza naturale, fissata a giugno-luglio 2025, al termine del Mondiale per Club.

Fonte foto: ANSA

Neymar, con la maglia dell’Al Hilal.

L’esperienza di Neymar in Arabia Saudita

Neymar era arrivato in Arabia Saudita nell’estate del 2023. L’Al Hilal lo ha acquistato dal Psg per 90 milioni di euro, facendogli firmare un contratto biennale da 100 milioni l’anno, con bonus per pubblicare post, villa con servitù e aereo privato senza limiti.

Pochi mesi dopo l’arrivo in Arabia Saudita, nell’ottobre del 2023, Neymar ha riportato un grave infortunio ai legamenti con la nazionale brasiliana. Proprio a causa di ciò, il giocatore è rimasto fuori per oltre un anno. Neymar è tornato in campo due mesi fa e, in totale, ha collezionato 7 partite e segnato un solo gol con la maglia dell’Al Hilal.

Il futuro di Neymar tra Santos, Flamengo e Botafogo

Neymar, alla soglia dei 33 anni (è nato il 5 febbraio 1992), potrebbe ora tornare a giocare in Brasile.

Il padre-manager sogna un ritorno di Neymar al Santos, ma il giocatore, poche settimane fa, ha negato la trattativa. La scorsa settimana proprio il Santos ha pubblicato un video elaborato con l’Intelligenza Artificiale, in cui la voce di Pelè chiedeva a Neymar di tornare “a indossare la mia numero 10”.

In Brasile, però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono anche altri due club interessati a Neymar. Queste due squadre appaiono favorite rispetto al Santos nella corsa all’attaccante brasiliano, dal momento che hanno una maggiore capacità di spesa e perché prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club. Si tratta di Flamengo e Botafogo.