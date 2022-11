Neuer, annuncio choc: "Operato 3 volte per un tumore alla pelle". Come sta il portiere del Bayern Monaco

Un annuncio choc di Manuel Neuer ha scosso il mondo del calcio: il portiere del Bayern Monaco ha rivelato il dramma con cui ha dovuto convivere e che non era mai stato comunicato prima d’ora dal giocatore.

L’annuncio di Manuel Neuer

Manuel Neuer, attualmente fermo ai box per un infortunio alla spalla (non gioca dallo scorso 8 ottobre), ha dichiarato di aver dovuto affrontare 3 interventi chirurgici per combattere un cancro alla pelle. Proprio per questo motivo, il tedesco ha deciso di lanciare un prodotto per la cura della pelle assieme alla tennista Angelique Kerber.

La crema solare di Manuel Neuer

Su ‘Instagram’, Manuel Neuer e Angelique Kerber hanno presentato la loro crema solare speciale. Il portiere del Bayern Monaco ha detto in un video: “Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta dal sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle che ho dovuto operare già 3 volte. Ecco perché abbiamo prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura”.

Fonte foto: ANSA Manuel Neuer, con la maglia del Bayern Monaco.

Come sta Manuel Neuer

Recentemente, Manuel Neuer si era presentato a un allenamento del Bayern Monaco con un vistoso cerotto sul volto, ma non aveva spiegato il motivo.

La contusione all’articolazione della spalla destra che lo ha costretto allo stop, intanto, è in via di risoluzione. Nei giorni scorsi questo infortunio aveva lasciato pensare anche a un possibile forfait di Manuel Neuer agli ormai imminenti Mondiali di Qatar (si parte domenica 20 novembre, con l’esordio per la Germania fissato il 23 novembre contro il Giappone).

L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann, però, ha tranquillizzato i tifosi tedeschi, lasciando intendere che Manuel Neuer potrebbe tornare in campo già nel prossimo impegno di Bundesliga della squadra bavarese contro l’Hertha Berlino.