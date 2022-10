Neonato ucciso dal padre a colpi di cellullare in Brasile: "Ho sbagliato mira, volevo colpire mia moglie"

Un terribile caso di infanticidio scuote l’opinione pubblica brasiliana: a Valparaíso de Goiás, grosso centro a sud di Brasilia, un papà ha ammazzato il figlio di appena due mesi tirandogli addosso un cellulare.

Solo una tragica fatalità?

L’uomo ha cercato di discolparsi sostenendo che si sia trattato solo di una tragica fatalità: il cellulare avrebbe dovuto colpire la moglie con la quale l’uomo era in collera.

Il padre è stato arrestato e ha ammesso le sue responsabilità di fronte agli inquirenti.

Gli investigatori vogliono escludere l’intenzionalità del gesto

Gli investigatori però ritengono che dietro alla morte del bambino potrebbe forse esserci dell’altro: il corpicino sarà sottoposto ad autopsia per capire se il trauma mortale sia compatibile con l’oggetto scagliatogli contro dal padre.

La polizia sospetta infatti che il bimbo possa essere morto in seguito a percosse intenzionali.

La madre del piccolo ha rilasciato una dichiarazione che conferma la versione del marito. Secondo le versioni di entrambi i coniugi alla base della tragedia c’è una discussione animata, l’ennesima.

Secondo le deposizioni, la donna a un certo punto ha preso il bimbo fra le braccia e si è allontanata per dormire con lui in un’altra stanza. Il piccolo è stato adagiato su un letto e la madre si è sdraiata accanto a lui.

A questo punto però il padre ha preso il cellulare della moglie, ha scorso i messaggi e ha letto qualcosa che non gli è piaciuto. Questo lo ha mandato su tutte le furie e raggiunta la moglie le ha scagliato contro l’oggetto, finendo per colpire invece il figlioletto addormentato.

L’uomo al momento non è in stato di arresto. Il fatto che abbia portato il figlio in ospedale alleggerisce la sua posizione.

Il delegato Samya Barros ha spiegato che l’uomo potrebbe essere incriminato non per omicidio ma “per lesioni personali che hanno causato la morte del piccolo” perché “ha fornito assistenza portando il bambino in ospedale. L’intenzione potrebbe” dunque “essere stata stata quella di ferire e non di uccidere”.

I litigi andavano avanti da tempo

Pare che la coppia fosse in crisi da tempo e che i litigi fossero ormai all’ordine del giorno.

Questo nuovo caso di infanticidio commesso da un genitore indigna nuovamente l’opinione pubblica brasiliana. A luglio destò clamore il caso di un padre, di professione agente di polizia, che sterminò i figli e uccise la moglie prima di suicidarsi.