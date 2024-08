Neonato trovato morto vicino Parma a Vignale di Traversetolo, corpo trovato in un giardino dentro un sacchetto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il corpo senza vita di un neonato di pochi giorni è stato trovato dentro a un sacchetto in un giardino di un’abitazione di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. A fare la macabra scoperta il proprietario della casa che avrebbe allertato immediatamente le forze dell’ordine. I carabinieri sono alla ricerca della famiglia della piccola vittima e di testimoni che possano aver visto qualcosa o avere qualche informazione riguardo l’identità dei genitori.

Il ritrovamento vicino Parma

In seguito all’allarme lanciato dal proprietario di casa, i militari dell’Arma sono subito intervenuti sul luogo del ritrovamento per effettuare i primi rilievi del caso e cercare alcune eventuali testimonianze. Sul posto anche un’ambulanza della Croce azzurra di Traversetolo, con il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del neonato.

Secondo le informazioni messe a disposizione finora, il bambino aveva appena pochi giorni di vita. Il corpo del piccolo sarebbe stato trovato nella mattinata di venerdì 9 agosto.

La zona della frazione di Vignale del comune di Traversetolo, in provincia di Parma, dove è avvenuto il ritrovamento del cadavere del neonato nel giardino di una villetta

Le indagini sulla morte del neonato

I carabinieri, coordinati dal magistrato di turno della Procura di Parma, indagano per chiarire le motivazioni e le circostanze dietro l’abbandono del neonato.

La villetta bifamiliare dove è stato trovato il cadavere del neonato è protetta dalla strada più vicina da un paio di recinzioni, elemento che fa aumentare gli interrogativi sul perché e sul come il responsabile dell’abbandono abbia scavalcato il perimetro della proprietà per lasciare il piccolo corpo nel giardino.

L’ultimo precedente

Uno degli ultimi casi di macabre scoperte del genere è avvenuto lo scorso aprile a Roma, dove un feto di quattro mesi è stato trovato nel freezer di un’abitazione della Borghesiana, nella periferia sud-est della Capitale.

La coppia di 40enni, di nazionalità romena, sono stati denunciati dalla polizia con l’accusa di occultamento di cadavere. La scoperta è stata possibile dopo una richiesta di intervento alla polizia da parte del Policlinico Casilino di Roma, con la quale il personale medico segnalava che una donna si era presentata al pronto soccorso con una forte emorragia, sostenendo dire non era stata provocata da una causa precisa.

Mentre i ginecologici che hanno visitato la donna avevano stabilito che la perdita di sangue poteva essere stata provocata solamente da un aborto o da un parto prematuro.