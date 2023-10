Neonato trovato in strada sotto una macchina a Osilo vicino Sassari col cordone ombelicale: madre rintracciata

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un neonato con il cordone ombelicale tagliato è stato trovato nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 in strada a Osilo, paese in provincia di Sassari, in Sardegna.

Il ritrovamento

Il ritrovamento del neonato è avvenuto nelle primissime ore del mattino di mercoledì 18 ottobre, sotto a un’automobile parcheggiata.

A ritrovare il piccolo, stando a quanto riportato da ‘SkyTg24’, sarebbe stata la nonna della madre del bambino, cioè la sua bisnonna.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il neonato è stato ritrovato sotto a un’automobile parcheggiata a Osilo, nella provincia di Sassari, in Sardegna.

La ricostruzione dei fatti

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, la madre del bimbo avrebbe partorito il piccolo all’alba nella sua stanza, nella casa di Osilo dove vive assieme ai genitori e ai nonni.

La donna avrebbe reciso da sola il cordone ombelicale, sarebbe uscita per strada e avrebbe abbandonato il bimbo sotto l’auto parcheggiata. Sua nonna (la bisnonna del neonato), svegliatasi a causa del trambusto, ha visto il neonato in strada e chiamato i soccorsi.

Come stanno il neonato e la mamma

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Sassari. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il neonato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova attualmente sotto osservazione. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.

La mamma, una donna di 29 anni, si trova ora ricoverata nel reparto ginecologia dell’Aou di Sassari.