Neonato rapito dal padre dopo il parto in ospedale a Pisa: fuggito in bicicletta per non darlo in affidamento

Un neonato è stato rapito dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. Sarebbe stato il padre a prenderlo dopo il parto e a fuggire via in bicicletta per non darlo in affidamento. Il tutto con la complicità della moglie, che si sarebbe allontanata poco dopo a piedi. In corso le indagini.

Neonato rapito all’ospedale di Pisa

Secondo quanto riporta il Corriere fiorentino, il fatto sarebbe accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 febbraio, all’ospedale Santa Chiara di Pisa.

Stando alle prime informazioni, un padre avrebbe rapito il figlio appena nato e sarebbe fuggito allontanandosi dall’ospedale in sella ad una bicicletta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il neonato è stato portato via dall’ospedale Santa Chiara di Pisa

Il tutto sarebbe avvenuto con la complicità della moglie, madre del piccolo, che sarebbe stata vista lasciare la struttura sanitaria subito dopo, a piedi.

In corso le ricerche

Lanciato l’allarme per l’assenza del piccolo nel reparto di neonatologia, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Avviate le ricerche in città, le forze dell’ordine stanno cercando la coppia fuggita con il figlio dall’ospedale.

L’appuntamento con i servizi sociali per l’affidamento

Da quanto emerso, all’origine del rapimento potrebbe esserci la volontà dei genitori di non dare il figlio in affidamento.

Stando alle prime informazioni, la coppia, lei italiana e lui straniero, era già seguita dai servizi sociali e aveva appuntamento per oggi con gli assistenti sociali per la questione dell’affidamento del piccolo.

I servizi sociali erano stati incaricati dal tribunale di prendere il piccolo per toglierlo dalla custodia dei genitori. Il padre, contrario a questa decisione, avrebbe quindi preso il bambino e sarebbe fuggito.