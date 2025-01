Neonato morto in culla a Bari, scelto il nome nel giorno dei funerali: si chiamerà Angelo

Ha ricevuto un nome durante il suo funerale. È stato chiamato Angelo il piccolo di un mese trovato senza vita nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari, a causa di un malfunzionamento. Lo ha annunciato il sindaco Vito Leccese, che ha partecipato alle esequie celebrate dall’arcivescovo Giuseppe Satriano, insieme ad alcuni cittadini.

Il neonato morto nella culla a Bari

Il neonato è morto per ipotermia dopo essere stato lasciato lo scorso 2 gennaio nella culla termica della chiesa barese, nel quartiere di Poggiofranco. Il dispositivo pensato per salvare i piccoli abbandonati non è entrato correttamente in funzione.

Il sistema avrebbe dovuto inviare un allarme al telefono del parroco Don Antonio Ruccia per segnalare la presenza di un bambino nella culla, ma il segnale non sarebbe scattato e un’anomalia al meccanismo di riscaldamento ha portato al decesso del piccolo di appena un mese di vita.

Fonte foto: ANSA

L’entrata dello locale che ospita la culla termica nella chiesa di San Giovanni Battista di Bari

I funerali

I funerali del neonato sono stati celebrati nella giornata di sabato 18 gennaio nella chiesa del cimitero di Bari. Nonostante la funzione sia stata anticipata alle 9 rispetto all’inizio programmato delle 10, senza comunicazione, alle esequie hanno partecipato diversi baresi e altri hanno lasciato alcuni fiori sulla tomba.

Alla messa non era presente don Antonio Ruccia, indagato per omicidio colposo insieme al tecnico che aveva apportato modifiche alla culla a dicembre 2024.

Sull’assenza del parroco della chiesa San Giovanni Battista, l’arcivescovo Giuseppe Satriano ha spiegato di aver “chiesto a tutti di non venire perché non bisognava fare una parata e queste cose non devono diventare spettacolo“.

Il nome Angelo

Al termine dei funerali, il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato di aver dato un nome al bambino: “A margine della celebrazione abbiamo deciso di chiamare il piccolo Angelo, riprendendo le parole con cui l’arcivescovo ha concluso la sua omelia. Riposa in pace piccolo fratello, angelo che hai toccato nel profondo le nostre vite”.

“Ciò che è accaduto rappresenta una tragedia che ha ferito profondamente la nostra comunità – ha aggiunto il primo cittadino – Auspico che questo dramma susciti in noi maggiore attenzione e cura verso la vita quando è più indifesa, offrendo sostegno concreto a chi vive ai margini. Eventi come questo non rimangano solo segni di dolore, ma anche di riflessione e cambiamento”.