Neonato di un mese muore nella culla di un hotel a Qualiano vicino Napoli: aperta un'inchiesta

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dramma nel Napoletano. Un neonato di neanche un mese è stato trovato morto nella culla di un hotel a Qualiano, alle porte di Napoli. Sotto choc i genitori che lo avrebbero trovato privo di priva al loro risveglio. Sul posto i carabinieri e il pm di turno, che ha aperto un’inchiesta per far luce sul decesso del piccolo.

Neonato muore in hotel a Qualiano

Come riporta Il Mattino, la tragedia si è consumato nella mattinata di lunedì 18 dicembre in una camera d’albergo a Qualiano, comune di 24mila abitanti nell’hinterland di Napoli.

L’allarme è stato lanciato dopo che i genitori si sono alzati, trovando il piccolo che non respirava. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia in un hotel di Qualiano, in provincia di Napoli

Cosa è successo

I genitori del bimbo alloggiavano in un albergo di Qualiano, in via San Francesco a Patria. Secondo una prima ricostruzione, sembra che quando si sono svegliati abbiano trovato il neonato che non respirava.

I genitori lo hanno perso e si sono quindi precipitati al piano terra per chiedere aiuto alla reception. I sanitari del 118 allertati dal personale dell’hotel sono arrivati pochi minuiti dopo, ma ormai per il bimbo era troppo tardi.

Aperta un’inchiesta

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, il medico legale e il pm di turno della procura di Napoli Nord. Il magistrato ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso del piccolo.

Tra le ipotesi più accreditate, al momento, c’è quella di una disgrazia. Il neonato potrebbe avere avuto una crisi respiratoria durante la notte o essere stato vittima della cosiddetta “sindrome della morte in culla” (SIDS).

Il corpicino del neonato resta a disposizione della magistratura per l’autopsia, che il pm potrebbe disporre a breve.