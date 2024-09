Neonati morti a Parma, i figli di Chiara Petrolini dovranno avere un nome: chi dovrà registrarli all'anagrafe

I neonati, figli di Chiara Petrolini, rinvenuti morti nella sua abitazione a Traversetolo (Parma), potranno avere un nome. A rendere possibile la scelta è il fatto che le povere creature erano vive al momento della nascita, dunque si rivela necessaria la loro registrazione all’anagrafe. In questo modo sarà ancora più dignitosa la loro sepoltura, ma si aprono nuovi interrogativi: chi, fra i congiunti della studentessa 22enne, potrà decidere quale nome dare ai bambini?

I neonati morti a Parma avranno un nome

Come riporta Corriere della sera, quello della scelta del nome per i due neonati trovati morti nella villetta della famiglia Petrolini è un atto dovuto, dal momento che – secondo le indagini – i bambini sarebbero nati vivi. Per dovere di cronaca, su questo aspetto le fonti sono discordanti: se per il Corriere la notizia riguarda entrambe le creature, per altre testate – Fanpage, per esempio – la registrazione del nome potrebbe riguardare un solo bambino, ovvero il piccolo rinvenuto il 9 agosto scorso.

La Procura di Parma, sotto la direzione del magistrato Alfonso d’Avino che ha condotto le indagini, avvierà un iter tramite un fascicolo da inviare al Comune di Traversetolo.

Fonte foto: ANSA I due neonati trovati morti nel giardino dell’abitazione di Chiara Petrolini, in provincia di Parma, avranno un nome perché sono nati vivi

Lo step successivo dell’iter di registrazione sarà la scelta del nome. Infine, si terranno i funerali. Dopo una morte giunta immediatamente dopo la nascita, un occultamento rimasto tale fino a quando non è stato dato l’allarme a seguito della curiosità di un cane, i piccoli potranno dunque avere una degna sepoltura.

Nel frattempo continuano gli interrogativi sul caso: in che modo Chiara Petrolini, ora agli arresti domiciliari, è riuscita a tenere per sé un segreto come la gravidanza per ben due volte? Soprattutto: ha fatto tutto da sola?

Chi darà un nome ai bambini?

Non è ancora chiaro se sarà la stessa Chiara Petrolini a dare un nome ai suoi figli dopo averli uccisi e sotterrati. Ancora – scrive Corriere della sera – tale responsabilità potrebbe essere indirizzata verso il padre dei piccoli.

Oppure potrebbero essere i nonni dei neonati, dunque i Petrolini o i genitori del fidanzato della ragazza. Escluse tali possibilità, infine, la scelta potrebbe spettare alla Procura della Repubblica.

I funerali dei figli di Chiara Petrolini

Espletate le formalità per la registrazione della nascita e della morte dei due neonati, arriverà il momento dei funerali. Il sindaco di Traversetolo, Simone dall’Orto, ha annunciato la disponibilità del Comune di farsi carico della funzione, ma lascerà l’ultima parola alle famiglie e al fidanzato dell’indagata.