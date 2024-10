Neonata trovata morta a Piove di Sacco, mamma 29enne fermata: le accuse alla donna piantonata in ospedale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È stata fermata dalla polizia giudiziaria la mamma della neonata morta a Piove di Sacco. La 29enne potrebbe essere accusata di omicidio aggravato dopo aver partorito la piccola, trovata successivamente priva di vita in un dormitorio nel paese in provincia di Padova. Secondo fonti investigative, la donna è attualmente sorvegliata presso l’ospedale padovano, dove è stata ricoverata dopo i primi soccorsi.

Piove di Sacco, fermata la mamma della neonata morta

Il caso è avvenuto martedì 29 ottobre a di Piove di Sacco, nel Padovano. La notizia, anticipata dall’Ansa, parlava del tragico ritrovamento del corpo senza vita di una neonata, probabilmente partorita pochissimo tempo prima.

I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto per fornire la prima assistenza, hanno in seguito contattato le forze dell’ordine per avviare le indagini. La madre della vittima era stata a sua volta ricoverata all’ospedale di Padova, dove oltre a ricevere le cure necessarie è stata ascoltata per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La bambina partorita in casa

La donna, di nazionalità italo-brasiliana, è attualmente sotto sorveglianza all’ospedale di Padova: l’ipotesi è che possa essere accusata di infanticidio.

La neonata è deceduta stamattina all’alba a sole poche ore dalla nascita, “per cause non naturali” secondo quanto dichiarato dagli investigatori in base ai primi accertamenti medici.

La madre ha partorito in un dormitorio destinato alle ragazze che lavorano al noto night club ‘Serale’ di Piove di Sacco, dove la donna era impiegata da alcuni mesi.

È stata lei stessa, non residente in città, a chiamare i soccorsi. Mercoledì 30 ottobre sarà avviata l’autopsia sulla piccola che servirà ad accertare l’esatta ragione del decesso.

La possibile accusa alla madre della neonata

”L’ipotesi di un possibile infanticidio è plausibile, ma bisogna stabilire se la bimba è nata già morta o era ancora viva, e questo lo potrà dire solo l’esame autoptico sulla salma che verrà eseguito nei prossimi giorni” ha dichiarato Giacomo Chimienti, tenente comandante della compagnia di Piove di Sacco.

La sindaca Lucia Pizzo ha espresso a Tgr Rai il proprio rammarico per la vicenda, in particolare per il fatto che la donna, probabilmente in difficoltà, non ha comunque chiesto aiuto per evitare la possibile tragedia.

Pizzo ha chiarito, ad ogni modo, che la 29enne non risiede nel comune del Padovano, pur essendo domiciliata nel dormitorio del locale dove da qualche tempo lavorava. La sua situazione era inoltre ignota ai servizi sociali.