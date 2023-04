Neonata di 15 giorni morta improvvisamente all'ospedale di Palermo: familiari disperati, interviene la polizia

Tragedia a Palermo. Una bambina di appena 15 giorni è deceduta nella giornata di venerdì 7 aprile. La corsa dei genitori per raggiungere l’ospedale si è rivelata vana: la neonata è arrivata al pronto soccorso già morta. Sul caso sta indagando adesso la Procura per i minori.

L’arrivo in ospedale e i momenti di tensione

E’ stata una corsa contro il tempo quella dei genitori della bambina di appena 15 giorni. Con l’auto, l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini, il Giovanni Di Cristina di Palermo, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

All’arrivo in ospedale in via dei Benedettini, la piccola era già deceduta. Forse, aveva perso la vita già durante il viaggio in macchina.

L’ospedale dei Bambini di Palermo, dove ha perso la vita la neonata

Un evento tragico che ha causato momenti di tensione sia fuori che all’interno della struttura sanitaria.

Comunicata la notizia del decesso ai genitori, è stato necessario l’intervento di alcune volanti di polizia per riportare la calma.

Le cause del decesso