Neonata abbandonata davanti all'ospedale di Sesto San Giovanni: è il terzo caso in un mese in Lombardia

Una neonata è stata abbandonata nel parcheggio dell’ospedale di Sesto San Giovanni. La piccola è stata poi trasferita al Niguarda di Milano dove il personale sanitario l’ha chiamata “Amelia” e l’ha iscritta nei registri comunali di Sesto. Il primo cittadino lancia un appello ai genitori: “Fatevi avanti, vi aiuteremo”.

Neonati abbandonati, terzo caso in un mese

La vicenda è avvenuta lo scorso 24 maggio, ma è stata resa nota solo lunedì 29 maggio.

Amelia è in condizioni di salute stabili e si trova ancora all’ospedale Niguarda.

Quello di Amelia è il terzo caso di neonati abbandonati in Lombardia nel giro di poche settimane.

Un caso è avvenuto durante la mattina di Pasqua: un bimbo di nome Enea è stato lasciato nella culla per la vita del Policlinico di Milano.

Accanto al bimbo una lettera: “Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile”.

Il 3 maggio una neonata è stata abbandonata a Bergamo nella culla per la vita della Croce Rossa locale.

Anche accanto a lei un biglietto: “Nata stamattina, a casa, solo io e lei come in questi 9 mesi. Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio per sempre dalla mamma. Vi affido un pezzo importante della mia vita che sicuramente non dimenticherò mai”.

Neonata trovata morta a Milano

Lo scorso 28 aprile una neonata è stata invece trovata morta in un cassonetto a Milano, abbandonata tra i vestiti usati per la Caritas. L’autopsia ha stabilito che la piccola era già deceduta quando è stata abbandonata.

L’appello del sindaco ai genitori della neonata abbandonata

La piccola Amelia oggi è cittadina sestese. Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha lanciato un appello alla madre.

“Faremo il possibile per assicurare che la bambina possa tornare dalla madre”, ha detto il sindaco Di Stefano.

“Il nostro Comune ha predisposto una serie di progetti e misure di sostegno per dare supporto alle famiglie in difficoltà. Sul nostro territorio ci sono inoltre numerose realtà che lavorano per risolvere queste criticità. La madre della bambina non deve avere paura a riconoscere la figlia: noi saremo al suo fianco, non verrà lasciata sola”, ha aggiunto il primo cittadino.