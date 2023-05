Nelle Bandiere Blu 2023 ci sono 17 nuove spiagge italiane: Liguria e Puglia sul podio, come si assegnano

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono state assegnate a 226 località italiane le Bandiere Blu 2023, gli oscar dedicati ai territori di mare e lago. Un riconoscimento che viene assegnato dalla FEE, la Foundation for Environmental Education, Ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità con sede in Danimarca e presente in 81 paesi. In totale sono 17 le new entry nel Bel Paese, mentre una non è stata confermata.

Assegnate le Bandiere Blu 2023

Tra le 226 località italiane sono comprese 458 spiagge, l’11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici.

Grazie alla nuova classifica è la Liguria a essere tra le Regioni top in Italia, con ben 34 località presenti sul territorio. A seguire c’è poi la Puglia, con 22, Campania, Calabria e Toscana con 19.

Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso, mentre la Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11 e il Lazio a dieci.

Le 17 new entry nelle Bandiere Blu

Come detto, sono 17 le new entry di quest’anno. Si tratta di:

Catanzaro (Calabria);

Rocca Imperiale (Calabria);

San Mauro Cilento (Campania);

Gatteo (Emilia Romagna);

Laigueglia (Liguria);

Sori (Liguria);

Sirmione (Lombardia);

Toscano Maderno (Lombardia);

Porto San Giorgio (Marche);

Termoli (Molise);

San Maurizio D’Opaglio (Piemonte);

Verbania (Piemonte);

Gallipoli (Puglia);

Isole Tremiti (Puglia);

Leporano (Puglia);

Vieste (Puglia);

Orbetello (Toscana).

L’unica Bandiera Blu non confermata quest’anno è stata invece quella di Cattolica (Emilia Romagna).

Come si assegnano le Bandiere Blu

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei. L’obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

Una spiaggia può ottenere la Bandiera Blu se è ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale (o internazionale) con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque di balneazione. Il nome e i confini della spiaggia seguono quelli ufficiali nazionali e per poter ottenere il riconoscimento la spiaggia deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere a tutti i requisiti indicati come imperativi e possibilmente al maggior numero dei requisiti guida.

In ogni località Bandiera Blu dovrà essere individuato un referente per trattare le questioni concernenti il Programma e la spiaggia deve essere accessibile per un’ispezione non annunciata da parte della FEE.

Tra i requisiti richiesti ci sono la gestione del territorio e l’educazione ambientale messe in atto dalle amministrazioni per proteggere l’ambiente e promuovere un turismo sostenibile, così come l’esistenza e la funzionalità degli impianti di depurazione. Importante anche la percentuale di allacci fognari e la gestione dei rifiuti, passando anche per le iniziative lanciate dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.

A essere valutate ci sono poi la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge e la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazione alcuna.