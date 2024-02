Nella casa teatro della strage di Altavilla Milicia scritte con vernice rossa sui muri: a cosa si riferiscono

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nuove indiscrezioni sulla strage di Altavilla Milicia: nella notte della tragedia, tra il 10 e l’11 febbraio, al loro arrivo poliziotti e carabinieri avrebbero trovato nella villa, oltre alla figlia 17enne addormentata nella sua stanza, delle scritte di vernice, parrebbe rossa, sui muri della casa.

Queste scritte sarebbero delle trascrizioni di alcuni passi della Bibbia, forse dei salmi. Potrebbero essere state scritte sui muri del salone dalla figlia di Giovanni Barreca, proprio sotto dettatura dell’uomo. Una scena inquietante, presentatasi davanti agli agenti giunto sul luogo della strage.

La notizia è stata riportata in un servizio di Mattino 5, durante il quale l’inviata ha anche sottolineato che, essendo Giovanni Barreca un imbianchino, è probabile che la vernice utilizzata per realizzare le scritte sui muri del salone fosse parte del materiale edile che l’uomo utilizzava per il suo lavoro.

Queste citazioni della Bibbia sarebbero quindi presenti nel salone principale, la sala nella quale si trova il tavolo da pranzo al quale la famiglia si riuniva per mangiare. Stando però a quanto affermato dall’inviata della trasmissione in onda su Canale 5, in diretta proprio davanti il cancello d’ingresso dell’abitazione, potrebbero essere state fatte anche in altre stanze della villa. Informazioni che, se confermate, andrebbero a rafforzare l’ipotesi del fanatismo religioso alla base della tragedia.