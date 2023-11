Nell'omicidio di Pierina Paganelli spunta la chat tra la vicina Valeria e la nuora Manuela: "Sono coalizzati"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Nuovi elementi infittiscono il giallo di Rimini: l’omicidio di Pierina Paganelli è sempre più incentrato sul dramma familiare. Ad arricchire le ipotesi sulle tensioni in famiglia ci sono delle chat presentate in esclusiva durante la puntata di ‘Quarto Grado’ andata in onda venerdì 10 novembre. L’inviata ha spiegato di essere riuscita a ricostruire una conversazione tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi.

La prima, moglie di Louis Dassilva nonché vicina di casa di Pierina Paganelli, avrebbe riferito alla seconda, nuora della vittima e moglie di Giuliano Saponi, che sua suocera era solita sparlare di lei al telefono per via di una presunta relazione extraconiugale.

Un intrigo già noto alle cronache, con Louis Dassilva sotto l’occhio attento degli inquirenti proprio come Manuela Bianchi e suo fratello Loris Bianchi. In una chat, Valeria avrebbe scritto a Manuela: “Ho sentito tua suocera parlare al telefono con suo figlio. E ieri parlava invece con sua figlia. Se eri a casa, venivi da me e sentivi con le tue orecchie”.

Quindi: “Sono coalizzati contro di te. Insinuano che tu abbia un’amante che ha una bambina ed è ricco”. Manuela Bianchi avrebbe reagito con l’emoji del pianto, quindi il consiglio: “Devi essere coraggiosa, non farti trattare così”. Ancora, Pierina Paganelli avrebbe parlato dell’aspetto economico di un eventuale divorzio. Valeria, infine, avrebbe sottolineato: “Sentire parlare così tua suocera, che hai sempre rispettato e amato, mi fa rivoltare lo stomaco”.