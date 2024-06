Nell'incidente a Casalmaggiore entrambi i conducenti drogati: patenti ritirate, dovranno disintossicarsi

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Qualche settimana dopo l’incidente tra due auto a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, le analisi hanno rivelato come entrambi i conducenti fossero drogati al momento dello scontro. L’episodio risale al 20 aprile, quando una delle due auto aveva impegnato un incrocio senza precedenza venendo colpita dall’altro mezzo. Ora i due sono stati denunciati e gli è stata ritirata la patente. Dovranno affrontare un processo e un percorso di disintossicazione.

Drogati entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente a Casalmaggiore

In queste ore è stato reso noto come entrambi i conducenti delle due auto coinvolte nell’incidente avvenuto a Casalmaggiore sabato 20 aprile stessero guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Si tratta di due uomini di 23 e 51 anni, che erano stati trasportati agli ospedali di Cremona e di Parma a causa dei traumi e delle contusioni riportate nello scontro.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Casalmaggiore, provincia di Cremona

Dopo i rilievi i carabinieri avevano chiesto ai sanitari di effettuare i test clinici necessari a verificare un eventuale stato di alterazione, che i risultati hanno poi evidenziato.

Lo scontro sulla Provinciale

Lo scontro in cui sono stati coinvolti i due uomini si è verificato sabato 20 aprile in prossimità di una intersezione stradale sulla Provinciale 420.

Gli accertamenti sulla dinamica hanno permesso di ricostruire come una delle due auto, che proveniva dalla provincia di Mantova, si fosse trovata di fronte l’altro veicolo appena uscito da una strada laterale a sinistra, in mezzo all’incrocio.

Un mezzo era finito fuori strada, l’altra si era fermata in un campo dopo aver abbattuto un segnale stradale, con i due uomini trasportati in ospedale da due ambulanze accorse sul posto.

Denuncia e patenti ritirate per i due che dovranno affrontare processo e disintossicazione

I due conducenti coinvolti nell’incidente, risultati sotto effetto di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati e le loro patenti ritirate.

Per diversi mesi non gli sarà concesso perciò di condurre un veicolo, e dovranno poi presentarsi in Tribunale per il processo.

Prima di poter tornare ad avere la patente e circolare nuovamente sulle strade, il 23enne e il 51enne dovranno affrontare un percorso di disintossicazione.

