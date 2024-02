Nel caso Liliana Resinovich una testimone smentisce la versione del marito Sebastiano Visintin: la rivelazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una nuova testimonianza nel caso della scomparsa di Liliana Resinovich mette in discussione la versione del marito Sebastiano Visintin. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, ha riferito di essere stato contattato da una signora, amica della coppia, che ha fornito una testimonianza in contrasto con quanto raccontato da Sebastiano. La donna ha descritto un rapporto turbolento tra Liliana e Sebastiano, contraddicendo la narrazione di un matrimonio sempre sereno.

La testimonianza di un’amica di Liliana Resinovich

Ad aprire lo scenario inedito sul caso della scomparsa di Liliana Resinovich è stato il fratello Sergio, con la rivelazione di un colloquio telefonico avuto con una conoscente dei coniugi Visintin.

“Mi ha contattato questa signora, l’ho sentita per telefono e poi l’ho messa in contatto con gli avvocati” ha annunciato Sergio Resinovich in un intervento durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” del 28 febbraio. Una conversazione rilevante al punto da portare alla necessità di una consultazione con i legali Antonio Cozza e Nicodemo Gentile dell’Associazione Penelope.

Fonte foto: ANSA

Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin

Una versione che smentisce il marito Sebastiano Visintin

La testimonianza della donna, presentata come amica dei coniugi e titolare di una struttura ricettiva, ha messo in discussione la versione di Sebastiano, contraddicendo la descrizione di un rapporto sempre idilliaco e sereno con Liliana. Il quadro emerso dalle sue parole, diffuse durante il programma televisivo è completamente diverso.

“A luglio 2021 sono venuti e lui le ha chiesto di prendere le valigie. Lei non si è mossa subito. Sebastiano ha fatto un urlo molto forte e ha lanciato lo zaino a terra” ha dichiarato la donna, che ha affermato di aver conosciuto Liliana e Sebastiano nel 2017, con i quali è nato un rapporto di amicizia tra il 2020 e il 2021.

Un matrimonio forse in crisi fra Liliana Resinovich e il marito Sebastiano Visentin

“Le ultime volte che l’ho vista Liliana mi chiese anche di darle la stanza con i letti separati perché non lo sopportava più” ha aggiunto la donna. “Quando ho saputo che era scomparsa ci sono rimasta male. A dicembre ho chiamato Sebastiano chiedendogli perché non si fosse preoccupato e lui mi disse che ognuno faceva la propria vita.”

La donna ha poi specificato che, dopo aver insistito con Visentin, all’uomo sarebbe scappata qualche parola di troppo. “È stato ‘un incidente’ mi ha detto, aggiungendo subito dopo: ‘Cosa sto dicendo? Non so più che cosa dico’.”

Secondo la donna, inoltre, Sebastiano Visentin ha sempre sostenuto che il colpevole non sarebbe mai stato trovato e che sospettava dei cugini, di Claudio Sterpin e dei vicini. “Una volta gli dissi che mi rimbombava in testa la sua frase” ha aggiunto la donna, riferendosi alle sue parole in merito a un “incidente”. “Mi rispose che era in stato confusionale e ha ammesso che negli ultimi sei mesi non la riconosceva più”.

Sebastiano Visintin ha replicato alla donna

Il marito Sebastiano Visintin, intervistato da un’inviata di “Chi l’ha visto?”, ha poi respinto la ricostruzione dei fatti fornita dalla testimone, smentendo quanto da lei raccontato.

“Mi porti qua questa signora” ha replicato Visintin. “Io non posso credere a quello che tu mi stai dicendo. Queste cose non sono interessanti, mi parli di cose che dicono le altre persone. Io mi devo preoccupare di questo? No, mi devo preoccupare di quello che mi dice la polizia, se ho fatto qualcosa che non va bene, io sono pronto a risponderne”.