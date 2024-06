Nel caso Liliana Resinovich spunta il giallo delle foto cancellate dal telefono, erano immagini di Sterpin

Quello di Liliana Resinovich è un giallo nel giallo: secondo i nuovi elementi, dal cellulare della donna trovata cadavere il 5 gennaio 2022 a Trieste qualcuno avrebbe eliminato delle foto. Immagini che non sono casuali: dalla memoria interna, infatti, sono stati rimossi diversi scatti che mostrano Claudio Sterpin, il cosiddetto "amico speciale" di Lilly. Due foto da giovane, ora di fronte a un giudice di gara – Sterpin era un maratoneta, ricordiamo – e ora sulla pista; un selfie con la testa poggiata su un cuscino, un selfie insieme a un girasole. Inoltre, tra le foto eliminate c’è anche un selfie di Liliana Resinovich di fronte a uno specchio.

Queste foto sono ancora disponibili nella cache del device, una sorta di limbo in cui restano tutte le operazioni compiute dall’utente. Chi ha cancellato quelle immagini? E perché?

La domanda arriva da Federica Obizzi, l’avvocata che assiste Veronica Resinovich, nipote di Liliana. Secondo il legale, quelle foto "raccontano di una conoscenza approfondita e anche ‘intima’ nel senso di giocosa ed intensa", proprio come la descriveva Sterpin. La risposta, o almeno un tentativo, arriva da Claudio Sterpin: "Aveva paura di essere sgamata", e dello stesso parere è la cugina Silvia Radin. E se fosse stato Sebastiano Visintin?

Gianluigi Nuzzi, conduttore di ‘Quarto Grado’, lo chiede direttamente al marito di Liliana Resinovich presente in studio: "Assolutamente no. Io quella mattina facevo il giro dei coltelli, è tutto documentato". Eppure quella mattina, il 14 dicembre 2021 – giorno in cui s persero le tracce di Lilly – qualcuno eliminò una chiamata di Claudio Sterpin, il contatto di quest’ultimo e quelle foto. Risalire all’orario in cui quelle foto sono state eliminate, per il momento, è impossibile.