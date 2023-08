Negramaro, concerto per i 20 anni della band da incubo: code di ore e nessun parcheggio anche se pagato

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

I Negramaro, per festeggiare i 20 anni di musica della band, hanno organizzato un tour e un concerto evento all’aeroporto di Galatina a Lecce. Il risultato è però un incubo. I problemi non sono sul palco, dove Giuliano Sangiorgi e il gruppo di esibiscono con numerosi ospiti, dando vita a uno spettacolo emozionante; i problemi sono altri: dalle lunghe code per arrivare all’aeroporto, all’assenza di parcheggi anche per chi aveva già pagato il ticket (25 euro). Il risultato è stato disastroso, con parte dei fan paganti che sono arrivati, dopo ore di camminata nelle campagne circostanti, a concerto finito.

Un concerto da dimenticare

I fan accusano l’organizzazione del concerto dei Negramaro. Per colpa di disagi più o meno gravi alcuni fan paganti non hanno potuto assistere al concerto, in coda o sperduti nelle campagne intorno al palco al momento della nota iniziale.

In particolare i disagi sono stati legati alla viabilità, con 35 mila persone costrette a stare imbottigliate in lunghe file (12 km circa) per ore, anche dopo la fine del concerto. I fortunati che hanno raggiunto il palco hanno trovato ad attenderli altri problemi, come l’assenza di parcheggio.

Fonte foto: ANSA L’entrata sul palco della band e del suo frontman Giuliano Sangiorgi

Concerto in ritardo

Per permettere a quante più persone di raggiungere il palco i Negramaro hanno ritardato l’inizio del concerto. Il concerto sarebbe dovuto iniziare intorno alle 20-20:30, ma venuti a sapere dei disagi di molti fan ancora in coda nelle compagne di Galatina, il gruppo non è salito sul palco fino alle 21:40.

“Volevamo iniziare prima, chiedo venia, ma c’è ancora tanta gente in coda”, ha detto Sangiorgi prima di iniziare il concerto. Un gesto che però non è bastato e in centinaia sui social stanno chiedendo a gran voce un rimborso.

20 anni di musica

I Negramaro festeggiano 20 anni di musica insieme e per farlo hanno portato sul palco un emozionante spettacolo. Tra gli ospiti Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Ermal Meta, Diodato, Niccolò Fabi e tanti altri.

I disagi e la pessima gestione da parte dell’organizzazione faranno la storia del Comune di Galatina, ma anche il concerto dei Negramaro (incolpevoli) lascerà il segno.