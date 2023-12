Negli audio di Alessia Pifferi la presunta bugia sulla pediatra di Diana: "Mi ha detto che sono brava"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Probabili bugie, quelle che spuntano negli audio che Alessia Pifferi inviava all’amica prima che si consumasse la tragedia della piccola Diana, sua figlia. Da un lato una grande ossessione per il compagno, con tentativi di decifrare espressioni e gesti e confidenze sulla sua vita sessuale con l’uomo, che più volte le avrebbe fatto capire di essere molto attratto da lei.

Dall’altra, quelle parole attribuite alla pediatra della piccola, specialista di cui per il momento non ci sono tracce. I nuovi audio di Alessia Pifferi sono spuntati durante la puntata di ‘Quarto Grado’ andata in onda venerdì 8 dicembre: “Comunque sia io sono già diventata molto brava, mi ha detto la dottoressa, con mia figlia”.

Ancora: “Come accudisco mia figlia, come la pulisco, come la controllo, come guardo tutto. Ogni minima virgola”. Infine: “Quindi al telefono mi ha fatto i complimenti anche la dottoressa”. Un ulteriore tassello che, insieme all’audio inviato sempre ad un’amica con parole d’amore verso la figlia, aiuterebbe a ricostruire il mondo dentro la testa di Alessia Pifferi.

Un’amica, inoltre, riferisce che Alessia Pifferi le aveva confidato di aver trovato il padre biologico di Diana, ma di quest’uomo non esisterebbero foto né sarebbe mai stato fatto il nome.