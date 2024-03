Nega l'elemosina a un clochard a Milano, 83enne picchiata con la stampella in pieno centro: caccia all'uomo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una donna di 83 anni è stata aggredita da un clochard a Milano dopo avergli negato l’elemosina. L’anziana, secondo quanto emerso, sarebbe stata picchiata con una stampella usata dall’uomo e sarebbe caduta rovinosamente a terra battendo contro l’asfalto.

Anziana picchiata da un clochard

L’episodio è avvenuto venerdì 1 marzo, ma è stato denunciato soltanto nelle ore successive. La donna, infatti, aveva inizialmente raccontato di essere inciampata in seguito alla lite con un senzatetto, poi però è emersa l’aggressione.

L’83enne, infatti, ha raccontato di essere stata aggredita da un clochard che poco prima le aveva chiesto l’elemosina in via Carducci, zona centrale di Milano a pochi passi dalla stazione Cadorna. L’anziana, che si era rifiutata di dare dei soldi all’uomo, voltandosi è stata colpita alle spalle con la stampella che il senzatetto usava per reggersi in piedi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuta l’aggressione

L’aggressione e la denuncia

Il colpo ha fatto perdere l’equilibrio alla donna, che è caduta rovinosamente a terra battendo il volto contro l’asfalto. Mentre il clochard faceva perdere le sue tracce, l’anziana è stata soccorsa da un passante che ha chiamato l’ambulanza.

Prestate le prime cure, l’83enne è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico dove le sono state diagnosticate varie tumefazioni al volto e una ferita alla fronte, con una prognosi di 15 giorni.

Successivamente la donna ha sporto denuncia alla polizia e le indagini hanno confermato quanto accaduto. Le telecamere della zona, infatti, hanno ripreso l’esatto momento dell’aggressione.

Caccia al senzatetto

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per cercare di identificare il senzatetto che si è reso protagonista dell’aggressione, in pieno giorno, ai danni dell’83enne.

L’aggressore, secondo quanto emerso dal racconto della donna e dalla conferma delle immagini dei video, era un anziano di corporatura magra, altezza media, probabilmente italiano, con barba lunga brizzolata e abiti scuri.

Lo sfogo dei familiari dell’anziana

E sui social, tramite la pagina “Milanobelladadio” è arrivato lo sfogo del genero dell’anziana, che ha denunciato una situazione sempre più al limite nel capoluogo lombardo.

“Mia suocera sta meglio ma gli ematomi restano. Ci piacerebbe tornare ad una città vivibile come era anni fa. Oggi Milano è invasa da balordi regolarmente impuniti e la violenza colpisce prevalentemente le donne” ha detto l’uomo sui social.