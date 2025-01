Nave spia russa scoperta da Londra, l'ipotesi del sabotaggio dei cavi sottomarini: cosa sappiamo sulla Yantar

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un incontro ravvicinato nella Manica tra la Marina militare della Gran Bretagna e la nave spia russa Yantar. L’imbarcazione, avvistata nei mesi scorsi anche nel Mediterraneo, secondo l’intelligence americana e inglese verrebbe impiegata da Putin in azioni di mappatura e sabotaggio dei cavi sottomarini.

Nave spia russa nella Manica

Nei giorni scorsi le navi della Marina militare britannica hanno intercettato e allontanato la nave russa Yantar, sospettata di far parte della “flotta fantasma” usata da Mosca per operazioni di guerra ibrida.

Il ministero della Difesa di Londra ha riferito che lunedì 20 gennaio la nave spia è stata avvistata nel canale della Manica in acque britanniche e avvicinata da un sottomarino.

Fonte foto: ANSA La nave russa Yantar

La Yantar è stata quindi scortata verso il Mare del Nord da altre due navi militari.

Il ministro della Difesa John Healey intervenendo in parlamento ha lanciato un chiaro messaggio al leader russo Vladimir Putin: “Sappiamo cosa state facendo e non ci tireremo indietro dall’utilizzo di misure forti per proteggere la Gran Bretagna”.

Cosa sappiamo della nave russa Yantar

La Yantar non è una nave militare e non ha armi, ufficialmente è una nave specializzata nella ricerca oceanografica con capacità di recupero sottomarine, al servizio del Direttorato della ricerca sottomarina di Mosca.

Come spiega il Guardian, la nave può schierare sommergibili per perlustrazioni in profondità.

L’imbarcazione è stata più volte vista navigare in prossimità di cavi sottomarini, dal Baltico al Mediterraneo. Secondo l’intelligence occidentale, la Yantar viene usata per mappare e sabotare queste infrastrutture strategiche.

Già allontanata a novembre da Irlanda e Gran Bretagna

Già lo scorso novembre la Yantar era stata avvistata in acque territoriali britanniche e irlandesi, in un punto strategico dove si trovano cavi e condotti sottomarini.

La nave russa era stata allontanata prima dalle navi della marina militare di Dublino e poi da quelle di Londra.

Si era quindi diretta verso il Mediterraneo, dove era stata avvistata nelle settimane successive. Quindi il ritorno nelle acque del Nord Europa.