Nave incagliata anche a Gioia Tauro: ha urtato il molo uscendo dal porto, in azione 4 rimorchiatori

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Giornata nera per le navi porta-container. Dopo la ‘Glory’, che si è incagliata nel Canale di Suez, lunedì 9 gennaio è toccato anche alla Msc Eliane, motonave bloccatasi nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il mezzo avrebbe urtato il molo in uscita: fortunatamente non ci sarebbero feriti. In azione 4 rimorchiatori per disincagliarla.

La dinamica

L’incidente è avvenuto nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, nella mattinata di lunedì 9gennaio.

La Msc Eliane, questo il nome della motonave porta-container, è lunga 340 metri e larga 46 metri, con 100 mila tonnellate di cabotaggio.

Fonte foto: IPA Le indicazioni per il porto di Gioia Tauro, in uno scatto del gennaio 2014

Uscendo dal porto, infatti, il mezzo avrebbe impattato con la prua sinistra contro la barriera frangiflutti dell’imboccatura del porto.

La nave, che era in manovra con l’ausilio di 2 rimorchiatori portuali e con condizioni meteo ottimali (assenza di vento e mare calmo), si sarebbe quindi incagliata sulla scogliera, in corrispondenza del fanale verde, impossibilitata a muoversi.

I soccorsi

L’Ansa ha riferito che, nella tarda mattinata di lunedì 9 gennaio, le attività di intervento – coordinate dalla Capitaneria di porto – fossero ancora in corso.

Al lavoro, per disincagliare la nave, ci sarebbero 4 rimorchiatori.

Il mezzo sarebbe in grado di riprendere la navigazione, visto che non avrebbe subìto gravi danni. Così come l’ambiente e le persone a bordo o presenti sul molo.

Nel frattempo, però, le operazioni di ingresso o di uscita delle navi porta-container dallo scalo calabrese sono state momentaneamente bloccate allo scopo di consentire le operazioni di soccorso.

Coinvolta anche una squadra di sommozzatori locali.

Aperta un’inchiesta

La Guardia Costiera ha aperto anche un’inchiesta amministrativa per ricostruire la dinamica degli eventi e individuare eventuali profili di responsabilità.