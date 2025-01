Nave Guang Rong contro il pontile a Massa Carrara, il video dell'incidente causato dal mare in tempesta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Incidente al porto di Marina di Massa, a Massa Carrara, dove la nave Guang Rong si è scontrata contro la banchina del pontile, parzialmente crollato. Il video dello scontro sta facendo il giro del web. I membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, di oltre 100 metri di lunghezza, sono stati tutti portati in salvo.

Nave contro il pontile a Massa Carrara: cosa è successo

L’incidente al porto di Marina di Massa (Massa Carrara) è avvenuto nella serata di martedì 28 gennaio. La nave Guang Rong, di oltre 100 metri di lunghezza, si è scontrata contro la banchina del pontile, che è crollato parzialmente. A bordo dell’imbarcazione erano presenti 13 membri dell’equipaggio, tutti portati in salvo. A seguito dello scontro, come riportato dall’agenzia ANSA, non risultano feriti.

La nave, battente bandiera cipriota, è solitamente adibita al trasporto di detriti. Era uscita dal vicino porto di Marina di Carrara in serata, quando è rimasta in balia del mare.

Il messaggio del sindaco di Massa Francesco Persiani

Sulla sua pagina Facebook, sei minuti dopo le 22 di martedì 28 gennaio, il sindaco di Massa Francesco Persiani ha fatto sapere che “le autorità competenti e le squadre di emergenza sono già al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell’area. Si sta attendendo il rimorchiatore. Purtroppo una parte del pontile è già crollata”.

Nel messaggio del primo cittadino si legge ancora: “La zona intorno al pontile è stata delimitata. Vi invitiamo a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarvi al pontile“.

Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha spiegato che l’incidente (definito un “arenamento”) è stato causato dal “forte vento” e dal “mare grosso”.

I controlli della Guardia costiera dopo l’incidente della nave a Massa Carrara

La Guardia costiera sta monitorando la situazione a Marina di Massa, dove la nave cargo Guang Rong si è incagliata finendo per scontrarsi contro un pontile. L’obiettivo è anche verificare la situazione per possibili rischi di inquinamento. Impegnato anche l’elicottero Nemo della Guardia costiera. L’equipaggio della nave è stato già trasferito in sicurezza a terra.

Le operazioni sono seguite dalla Guardia costiera di Marina di Carrara, presente sul posto, con il coordinamento del Centro regionale di soccorso marittimo della Guardia costiera di Livorno.