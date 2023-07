Nave che trasporta auto elettriche in fiamme nei pressi del Mare dei Wadden: rischio disastro ambientale

Sono ormai diversi giorni che sulla nave cargo Fremantle Highway un incendio ha costretto l’equipaggio ad evacuare l’imbarcazione, con le autorità locali impegnate in una corsa contro il tempo per evitare che il mezzo affondi, causando un disastro ambientale in una zona che è Patrimonio dell’Umanità.

L’incendio sulla Fremantle Highway

La nave cargo Fremantle Highway, che naviga sotto bandiera panamense, è stata evacuata nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio, dopo che a bordo, per cause ancora ignote, era divampato un violento incendio.

Nel rogo nato sulla nave da carico, intenta a trasportare quasi 4mila auto al largo dell’isola olandese di Ameland (delle quali circa 500 elettriche), un marinaio ha perso la vita e altri 22 membri dell’equipaggio sono rimasti feriti prima di riuscire ad evacuare il mezzo.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dei soccorsi alla Freemantle Highway, la nave cargo che ha preso fuoco al largo dell’isola olandese di Ameland

Le fiamme sono ancora vive, ma le autorità locali sono ora impegnati in una corsa contro il tempo per scongiurare un disastro ambientale, dato che la nave si trova attualmente nel Mare dei Wadden, un sito riconosciuto dal 2009 Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Il Mare dei Wadden

Il Mare dei Wadden è un piano mesolitorale (ovvero una zona del litorale che dipende dalle maree, in quanto è emersa in condizioni di bassa marea e sommersa con l’alta marea), famoso per una fauna e una flora particolarmente ricche e variegate, nonché importante habitat per molti uccelli migratori.

Il nome deriva dai bassifondi fangosi, detti appunto wadden, che a seconda della marea possono formare estese velme, come quelle tipiche della laguna di Venezia, o addirittura piccoli isolotti, con un complesso ecosistema che si regge su un delicato equilibrio che si alterna tra terra e mare.

Proprio per questo, le autorità stanno facendo il possibile per evitare che la nave possa affondare nel Mare dei Wadden insieme a tutto il suo carico, con il conseguente sversamento di petrolio che causerebbe un enorme disastro ambientale.

I preparativi per spostare la nave

Al momento, la prima preoccupazione della guardia costiera olandese è quella di “monitorare la situazione e vedere come mettere l’incendio sotto controllo”, come dichiarato dalla portavoce Lea Versteeg. Dopodiché inizieranno i preparativi per spostare il cargo al largo delle coste olandesi.

Per ora la nave “è ancora intatta sotto la linea di galleggiamento e non si inclina”, ma le autorità hanno comunque precisato che “sarà spostata in un’area più a est rispetto alla sua posizione attuale”. Per l’esattezza, a circa “16 km a nord dell’isola di Schiermonnikoog”.

L’operazione di traino della nave dovrebbe durare “tra le 12 e le 14 ore”, e verrà probabilmente effettuata tra questo week end e l’inizio della prossima settimana. Ma la cosa più importante, come dichiarato dalla guardia costiera olandese, è che “non sono previste conseguenze dirette per le Isole dei Wadden e il suo ecosistema”.