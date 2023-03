Nave bloccata al porto di Palermo per presunta violenza sessuale a bordo: la denuncia e le indagini

C’è la denuncia di una violenza sessuale all’origine del ritardo della partenza di una nave che collega Palermo con Cagliari, ferma nel porto della città siciliana. Il traghetto sarebbe dovuto salpare per la Sardegna alle ore 9 di domenica 12 marzo, dopo essere arrivato al porto di Palermo nella serata di sabato 11.

La denuncia di una donna

Stando a quanto riferito da ‘La Repubblica’, una donna avrebbe denunciato di aver subito una violenza sessuale a bordo della nave.

Dopo lo sbarco a Palermo, la donna che ha denunciato la violenza sessuale è stata portata in un ospedale cittadino per sottoporsi alle visite previste dal protocollo in caso di abusi.

Fonte foto: iStock - Simoncountry Il porto di Palermo visto dal Monte Pellegrino. Proprio nel porto della città siciliana è stata fermata la nave dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale denunciata dalla donna.

Le indagini

Dopo la denuncia presentata dalla donna, sono immediatamente scattate le indagini della Squadra mobile e della Polizia del mare. Il traghetto è stato fermato nel porto di Palermo proprio per consentire agli inquirenti di avviare le indagini.

Per l’intera mattinata di domenica 12 marzo, gli specialisti della Polizia scientifica hanno raccolto elementi sulla base del racconto della vittima. I passeggeri, nel frattempo, sono scesi a terra in attesa della fine dei rilievi e delle indagini sul presunto aggressore.

Maggiori dettagli su quanto avvenuto sulla nave ferma a Palermo

Per la vittima è scattato il codice rosso, previsto nei casi di violenza sessuale: la donna è stata ascoltata in ambiente protetto alla presenza di uno psicologo dal sostituto procuratore incaricato delle indagini.

Come riferito da ‘La Repubblica’, gli investigatori hanno perquisito la cabina della donna e interrogato tutto l’equipaggio. La Polizia ha iniziato a visionare le telecamere all’interno del traghetto per ricostruire tutti gli spostamenti e individuare le persone che hanno incontrato la donna a bordo della nave. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta all’interno di una cabina, anche se al momento non è ancora chiaro se in quella della vittima o in un’altra della nave.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, la presunta violenza sessuale a bordo della nave ora ferma nel porto di Palermo sarebbe avvenuta nella giornata di sabato 11 marzo.