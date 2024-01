Naufragio della Costa Concordia, Giorgia Meloni ricorda Giuseppe Girolamo nel giorno dell'anniversario: chi è

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel giorno del dodicesimo anniversario del drammatico naufragio della Costa Concordia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato un post su Facebook a Giuseppe Girolamo.

Girolamo è una delle trentadue vittime del naufragio, avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012.

Il post di Giorgia Meloni dedicato a Giuseppe Girolamo

Il post pubblicato da Giorgia Meloni nella mattinata di venerdì 13 gennaio 2024 si apre così:

“Ricordiamo oggi Giuseppe Girolamo, un eroe silenzioso che, nel giorno del tragico naufragio della Costa Concordia, cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio per salvare altre vite, non sapendo nuotare e consapevole di cosa avrebbe comportato per lui questa scelta”.

Nel messaggio si legge inoltre:

“Onoriamo la sua memoria, già insignita della medaglia d’oro al valore civile, come esempio di altruismo e coraggio. Non dimentichiamo”.

Chi è Giuseppe Girolamo, “eroe silenzioso” della Costa Concordia

Il gesto di eroismo di Giuseppe Girolamo è finito anche nel Libro dell’anno del 2012 della Treccani, in cui è stata raccontata la sua storia.

Giuseppe Girolamo era un batterista di 30 anni che ha lasciato il suo posto sulla scialuppa di salvataggio a un bambino e che, forse per questo, ha perso la vita. Suonava sulla Costa Concordia, nella band dei Dee Dee Smith.

Il corpo di Giuseppe Girolamo è stato ritrovato il 22 marzo, due mesi dopo il naufragio della Costa Concordia. È stato sepolto sul fondale del Mar Tirreno a 20 metri di profondità, con la bacchetta della batteria di Mike Portnoy, il batterista dei Dream Theater, suo idolo.

Fonte foto: ANSA

La lapide inaugurata nel decennale del naufragio della Costa Concordia.

Dodici anni fa il naufragio della Costa Concordia

Il naufragio della Costa Concordia è iniziato pochi minuti dopo le 21,45, in seguito all’impatto col gruppo di scogli noto come Le Scole, nei pressi dell’Isola del Giglio.

Le vittime furono 32, tra passeggeri e membri dell’equipaggio: tra loro anche una bambina di 5 anni.

L’Isola del Giglio ha deciso di ricordare il 12esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia con una messa in suffragio delle vittime nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto e con la deposizione di una corona in mare di fronte a punta Gabbianara. In serata è prevista anche una fiaccolata al porto.