Naufragio del Bayesian a Quarta Repubblica di Nicola Porro, l'ultimo video alimenta i dubbi: il punto

Nuovi dettagli, ma anche nuovi misteri, sono emersi dall’ultimo video sul naufragio del Bayesian trasmesso nel corso della trasmissione “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro.

La prima informazione sul naufragio del Bayesian

La prima informazione “preziosa” emersa dai filmati esclusivi girati dai sommozzatori della Marina militare all’interno del relitto del Bayesian, naufragato la notte del 19 agosto scorso al largo di Porticello a Palermo, è che gli stessi sommozzatori sono entrati all’interno dello scafo tramite il lazzaretto, che si trova sul lato sinistro della nave e che conduce al garage e alla sala macchine.

La scelta – viene sottolineato nel servizio – suggerisce che il portellone di poppa, che inizialmente si credeva essere la causa dell’allagamento che ha portato poi all’affondamento dell’imbarcazione, in realtà era chiuso. Se così non fosse stato, i sub sarebbero entrati da lì, dal momento che è un’apertura molto grande e certamente più agevole. Le parole del comandante dell’altra nave che si trovava in zona (la Sir Robert Baden Powell) e le fotografie scattate dagli ospiti di quel veliero confermano questa circostanza.

Fonte foto: ANSA

Il Bayesian.

Il secondo mistero sul naufragio del Bayesian

Un altro elemento utile emerso è che la porta stagna delle sale macchine era sigillata. I sommozzatori, infatti, l’hanno forzata con una sorta di cric e alcuni pezzi di legno utili a tenerla aperta.

In condizioni normali, questa porta ha un funzionamento elettrico: può essere azionata solo tramite un bottone verde o, in caso di malfunzionamento, con una leva meccanica.

La conclusione a cui è giunta “Quarta Repubblica” è che l’acqua in sala macchine non è entrata né da quella porta né dal portellone laterale che, come sottolineato, era chiuso, ma resta aperta il mistero: cosa ha provocato il blackout?

Il terzo nodo da sciogliere sul naufragio del Bayesian

C’è un terzo dato evidenziato nel servizio di “Quarta Repubblica“: la leva motore non sembrerebbe essere azionata. Perché l’equipaggio non ha avviato i motori con la tempesta in arrivo? Il primo scompartimento a finire sott’acqua potrebbe essere stato proprio questo, ma il mistero da risolvere è un altro: come ha fatto la nave ad allagarsi?

Gli elementi inediti sul naufragio del Bayesian

Il servizio della trasmissione condotta da Nicola Porro ha concentrato, infine, l’attenzione su due ulteriori elementi “inediti” sul naufragio del Bayesian: un cordino bianco legato a dei tubi (la domanda: è stato messo dai sommozzatori o è stato trovato lì?) e un foro sul pavimento della barca, non menzionato nelle specifiche tecniche della nave (perché i sommozzatori indugiano a lungo su questo buco?).

Il video mostrato da “Quarta Repubblica”: