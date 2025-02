Naufragio Bayesian, c'è la data del recupero del veliero affondato: il piano per riportarlo a galla

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È stato presentato il piano di recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto 2024 al largo di Ponticello (Palermo) che causò la morte di sette persone tra cui il magnate britannico Mike Lynch, sua figlia Hannah e altri cinque passeggeri. Riportare in superficie l’imbarcazione servirà anche a fare chiarezza sulla tragedia, avvenuta durante un temporale.

Le date del recupero del Bayesian

Il piano di lavoro, presentato da una ditta individuata dalla società proprietaria del veliero e che sta per essere approvato dalla Capitaneria di Porto di concerto con la procura di Termini Imerese, prevede che il veliero venga recuperato dal 20 aprile al 10 maggio.

Il Bayesian tornerà a galla senza l’albero da 75 metri, che verrà tagliato (con una sega guidata da remoto) prima di portare fuori dall’acqua lo scafo, e verrà fatto risalire con il carico di carburante per evitare il pericolo di dispersioni in mare.

La Guardia Costiera al lavoro per le ricerche delle vittime del naufragio del Bayesian

Per recuperare il veliero nello specchio d’acqua di Porticello, vicino a Palermo, sarà posizionata una chiatta con delle gru. L’imbarcazione verrà poi imbracata e ruotata di 90 gradi per poi essere portata a galla. Una volta in superficie, verrà svuotata dell’acqua.

Il costo dell’intervento di recupero dell’imbarcazione è a carico interamente dei proprietari: una volta recuperata poi verrà portata nel porto di Termini Imerese, dove proseguiranno tutti i rilievi necessari disposti dalla procura per stabilire cosa abbia provocato l’affondamento del veliero in quella tragica notte del 19 agosto.

I motivi del naufragio del Bayesian

Resta da stabilire, infatti, se il Bayesian sia colato a picco per una serie di errori da parte dell’equipaggio oppure per le condizioni meteo che hanno interessato il tratto di mare dove il veliero si trovava in una delle tappe di un viaggio che prevedeva diverse località europee.

Nel naufragio morirono sette persone: il proprietario magnate inglese Mike Lynch, sua figlia Hannah, i coniugi Chris e Neda Morvillo, Jonathan e Judy Bloomer oltre al cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Chi sono gli indagati per il naufragio

Per il naufragio sono indagati per omicidio plurimo e naufragio colposi il comandante, il neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, inglese, e il marinaio connazionale Matthew Griffith, di guardia in plancia al momento dell’affondamento.