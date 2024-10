Nata la nipote di Giulia Tramontano, il fratello Mario diventa papà e chiama la figlia come la sorella

Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio 2023 a Senago, il 2 ottobre 2024 sarebbe diventata zia. Suo fratello Mario è diventato papà nelle scorse ore. Lo ha annunciato lui stesso attraverso i suoi profili social. L’uomo ha inoltre reso noto che ha accolto una bimba e che la piccola è stata chiamata come la sorella scomparsa.

Il fratello di Giulia Tramontano è padre: il gesto in onore della sorella

Mario ha postato tra le sue storie Instagram una serie di annunci relativi alla nascita di sua figlia. Tra questi, spicca quello di Chiara, l’altra sua sorella.

La neonata porta il nome della zia; infatti è stata chiamata Giulia Tramontano. La prima a renderlo noto è stata proprio Chiara. Così la giovane su Instagram: “Benvenuta piccola Giulia. Porti nel nome un legame d’amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te”.

Fonte foto: GETTY Foto di Giulia Tramontano

E ancora: “Nei tuoi occhi vedremo riflessi i ricordi, nelle tue mani il futuro che abbracci. La tua vita è un dono, un filo che unisce, un nuovo capitolo scritto con il cuore”.

Da quanto trapelato, la bimba sta bene. Anche la neo mamma Ada è in ottime condizioni di salute.

Mario Tramontano: “Giulia e Thiago per sempre”

Mario Tramontano, tra l’altro, sul suo profilo Instagram, nella ‘Bio’, continua a far apparire la frase “Giulia e Thiago per sempre”, con l’emoticon di un angioletto.

Giulia Tramontano si era traferita da Sant’Animo (Napoli) a Senago da cinque anni. Proprio nel comune Milanese è stata uccisa dal compagno Impagnatiello mentre era incinta del piccolo Thiago di sette mesi.

Il barman, autore dell’omicidio, è stato sottoposto a perizia psichiatrica. La relazione dei periti, incaricati dalla Corte di Assise di Milano, sarà depositata entro il prossimo 15 ottobre.

La toccante lettera della sorella Chiara Tramontano

Il ricordo di Giulia continua a vivere nei suoi familiari. Circa un mese fa, Chiara Tramontano ha postato su Instagram una lettera aperta indirizzata alla sorella drammaticamente scomparsa, accompagnata dal racconto della sua nuova vita in Olanda.

“Sei parte sicuramente della mia quotidianità, di una vita in cui non sarò mai realmente felice, perché penserò sempre che tu non sei qui con me a condividerla”, ha scritto la giovane Chiara.