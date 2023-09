Nata al Bioparco di Roma una rarissima zebra di Grevy a rischio estinzione: ne sono rimaste solo 2 mila

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Al Bioparco di Roma è nata una rara zebra di Grevy. Il fiocco rosa è stato appeso tra il 2 e il 3 settembre, quando la mamma Bella ha partorito in solitaria. Dai primi giorni di vita la cucciola è sempre accanto alla madre, è in buona salute e il colore delle sue strisce è ancora tendente al marrone. Si tratta di una nascita importante a fronte di un rischio di estinzione per la specie Grevy, per questo il Bioparco ha voluto festeggiare un nuovo individuo di Grevy che aumenterà la possibilità di conservazione.

Fiocco rosa al Bioparco di Roma

Nella notte tra il 2 e il 3 settembre, al Bioparco di Roma, è nata una zebra di tipo Grevy. Per il parco è un momento di gioia. La mamma Bella, nata a Verona, ha partorito da sola e senza il supporto dei guardiani del reparto erbivori.

La piccola è in salute e segue la madre passo passo per ricevere il latte. Il padre invece non c’è più, da quando a giugno è stato trasferito allo zoo di Ostrava, nella Repubblica Ceca. La decisione è stata presa nell’ambito del progetto del progetto di conservazione della specie, vista l’importanza della linea genetica.

Fonte foto: ANSA Bella e la neo arrivata al Bioparco di Roma

La zebra Grevy

L’importanza della linea genetica è data dal fatto che la zebra di Grevy è a rischio estinzione. A differenza della zebra comune, la zebra di Grevy ha caratteristiche specifiche che la identificano. Evidenti sono le strisce più strette e ravvicinate.

Altre differenze sono l’altezza, infatti la zebra comune è più bassa e la presenza di orecchie più grandi, arrotondate e folte. La piccola al momento presenta un manto marrone, ma crescendo prenderà il colore classico bianco-nero.

A rischio estinzione

La gioia del Bioparco è descritta a pieno dalle parole della presidente della Fondazione Bioparco, Paola Palanza: “Siamo molto contenti per questa nascita che contribuisce ai programmi di conservazione di questa specie, considerata a grave rischio di estinzione”. Infatti la zebra di Grevy è nella lista rossa delle specie minacciate dell’IUCN.

Negli ultimi 30 anni il numero di individui si è ridotto dell’80% e oggi in natura ne restano solo 2 mila. Le principali minacce per questo animale sono: la competizione con il bestiame domestico, la scarsezza delle risorse alimentari, la siccità, la trasmissione delle malattie dal bestiame domestico, la riduzione di habitat e il bracconaggio.