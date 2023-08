Nasce un movimento dal libro "Il mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci: le rivendicazioni

L’effetto palla di neve è piena azione: è stata annunciata la nascita di un movimento ispirato al libro “Il mondo al contrario”, auto-pubblicato dal generale Roberto Vannacci. Il movimento culturale si è dato appuntamento a Lamezia Terme per il primo incontro.

Il mondo al contrario, dal libro al movimento culturale

Il generale Roberto Vannacci è il caso editoriale del 2023: il suo libro pubblicato tramite Amazon ha bruciato in pochi giorni ogni classifica di vendite ed è primo fra i best sellers.

Alcuni quotidiani hanno fatto i conti in tasca al generale, scoprendo che al momento avrebbe guadagnato oltre 130mila euro netti dalla vendita del volume.

Il primo incontro del movimento Il mondo al contrario

E dopo il libro e le interviste arriva adesso il movimento culturale. L’annuncio ufficiale della nascita verrà dato a latere di un incontro organizzato alle 18:00 di sabato 26 agosto presso Casa Mastroianni a Lamezia Terme.

Roberto Vannacci parteciperà in collegamento telefonico, mentre sarà presente il colonnello in pensione Fabio Filomeni.

L’obiettivo è quello di “costituire un centro di aggregazione del pensiero di tutti coloro che credono nella libertà di espressione, diritto sancito dalla nostra Costituzione”.

È già attivo il sito web ilmondoalcontrario.net, dove sono elencati i principi e gli ideali del gruppo.

Quattro i pilastri del movimento culturale. Testualmente:

“rimettere in sesto il sentimento fraterno della Nazione e riscoprirne la tipicità”;

“riscoprire il legame del presente con il passato “;

“rispettarsi e rispettare ” (purché, si legge, si eviti di imporre “un canone unico fatto su misura delle minoranze”);

Chi è Fabio Filomeni

Quella del colonnello in pensione Filomeni, ex incursore, è stata una delle prime voci a schierarsi in difesa di Vannacci, citando via social lo slogan fascista ‘me ne frego’.

Nel 2022 Filomeni ha restituito una medaglia agli Usa, non accettando la definizione della Russia di “Stato terroristico”.

Vannacci e Filomeni hanno criticato l’esercito denunciando la mancanza di sicurezza dei soldati in Iraq in merito alla questione dell’uranio impoverito.

Roberto Vannacci e la politica

Dal libro, alle interviste in TV e dal movimento culturale alla politica?

Parte del mondo politico corteggia il generale Vannacci. Forza Nuova gli ha offerto una candidatura a Monza.

E secondo alcuni retroscena la Lega potrebbe offrire al generale Vannacci un posto alle Europee. Al momento si tratta però solo di voci di corridoio.