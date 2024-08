Napoli, uomo trovato morto in strada con numerose ferite d'arma da taglio: c'è un sospettato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli con diverse ferite d’arma da taglio. Le sue generalità non sono state ancora identificate. Dovrebbe trattarsi di un cittadino straniero extracomunitario. Qualche ora dopo è stato fermato un uomo di 61anni: avrebbe commesso lui l’omicidio.

Uomo trovato morto in strada a Napoli: cosa sappiamo

La macabra scoperta è stata fatta da alcuni passanti ed è avvenuta in zona Porta Nolana, in Vico Colonne al Lavinaio, a Napoli nella tarda serata di venerdì 23 agosto.

Quando l’uomo è stato trovato, disteso in strada, per lui non c’era più nulla da fare: vani i soccorsi, è stato dichiarato deceduto.

Chi era l’uomo morto a Napoli: indagini in corso sulla sua identità

La vittima non è ancora stata identificata: si tratterebbe di un uomo straniero ma sono ancora in corso indagini per risalire alla sua identità.

Lo hanno trovato riverso sull’asfalto con diverse ferite d’arma da taglio.

Il suo assassinio è un giallo e i carabinieri della compagnia Stella, giunti sul posto, stanno vagliando diverse piste per comprendere la dinamica dell’accaduto. Informazioni ulteriori arriveranno dall’autopsia che è già stata disposta e potrà chiarire se l’uomo sia morto subito dopo le coltellate o se fosse ancora vivo quando si trovava a terra ferito e poteva dunque essere ancora soccorso.

Omicidio giallo a Napoli: c’è già un fermato, la ricostruzione

Poche ore dopo il rinvenimento del cadavere, nella mattinata del 24 agosto, i militari del nucleo operativo di Napoli Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 61enne tunisino.

È lui il sospettato numero uno del delitto, è gravemente indiziato dell’omicidio dell’uomo. Come riporta il Mattino, il fermato è stato sottoposto a interrogatorio e sarà portato in carcere per la convalida dell’arresto.

I carabinieri credono che tra vittima e aggressore potrebbe esserci stata una colluttazione che spiegherebbe le numerose ferite da arma da taglio ritrovate sul corpo. Questa sarebbe scaturita da una precedente discussione tra i due, sorta per motivi ancora da chiarire. L’assassino avrebbe preso un coltello e, avvicinatosi all’altro, gli avrebbe inferto i fendenti mortali, lasciandolo agonizzante nelle strade di Napoli.