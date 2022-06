Napoli, uomo di 66 anni ucciso in strada a Soccavo: la vittima è Michele Della Corte, ipotesi faida di camorra

Ucciso per strada. Il cadavere di Michele Della Corte, 66 anni, è stato trovato intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo, alla periferia occidentale di Napoli. L’uomo è morto subito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Indagini in corso.

Indagini in corso

Sul posto ci sono i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini.

Al momento non è esclusa alcuna pista: secondo quanto riferito dai militari, comunque, Michele Della Corte era già noto alle forze dell’ordine.

Il luogo dell’omicidio

Michele Della Corte è stato ucciso sotto casa.

Sul luogo dell’omicidio si sono recati diversi parenti.

Il cadavere si trova su un marciapiede sotto a un palazzo in una zona del quartiere occidentale di Soccavo, conosciuta anche come ‘Croce Piperno’.

Fonte foto: Virgilio Notizie Via Paolo Grimaldi a Soccavo, quartiere di Napoli: il luogo dell’omicidio

Chi era Michele Della Corte e perché si parla di faida

Michele Della Corte aveva compiuto 66 anni lo scorso maggio.

Abitava in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo, a Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal Corriere della Sera, Della Corte era un esponente del clan Grimaldi: la sua uccisione sarebbe la risposta al ferimento di Antonio Ernano, 44enne cognato del boss Alfredo Vigilia.

Nel 2012, Della Corte era stato arrestato per aver chiesto il pizzo al titolare di un supermercato, 10 mila euro.

Prima ancora, negli anni Novanta, era stato coinvolto nell’inchiesta sui videopoker della camorra installati in tutta la regione.