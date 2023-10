Napoli, trovato cadavere nel sottopasso dello stadio Maradona dopo la partita contro il Milan

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel sottopasso Claudio, che porta all’interno dello stadio Maradona, dove si era appena conclusa la partita di serie A tra il Napoli e il Milan. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere il corpo di un uomo che, sprovvisto di biglietto, ha tentato di scavalcare la struttura entrare nello stadio, ma sarebbe scivolato e precipitato per una ventina di metri.

Il corpo ritrovato al Maradona

Nella serata di ieri, domenica 29 ottobre, allo stadio Maradona di Napoli si è giocato il big match tra la squadra partenopea e il Milan. Al termine dell’incontro però, un evento scollegato dalla partita di serie A ha catturato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.

Si tratta del ritrovamento di un cadavere, avvenuto nella notte a Fuorigrotta, nell’area del vecchio parcheggio abbandonato dello stadio Maradona, precisamente nei pressi nel sottopasso Claudio, che porta direttamente all’interno della struttura.

Fonte foto: iStock L’esterno dello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, in una immagine di archivio

La segnalazione della presenza del corpo senza vita dell’uomo è arrivata intorno alle 2 di notte, da una persona di passaggio che ha visto il cadavere e ha allertato le autorità.

Le indagini sulla morte dell’uomo

In seguito alla segnalazione del cadavere, sul posto del ritrovamento sono giunti gli agenti di polizia e la scientifica, impegnati in tutti i rilievi necessari.

Nessuna ipotesi è al momento esclusa, ma la spiegazione per ora più probabile è che l’uomo, un 42enne residente a Bacoli, in provincia di Napoli, sia morto in seguito a una caduta accidentale.

Come ricostruito da un amico della vittima alle forze dell’ordine infatti, entrambi gli uomini, essendo sprovvisti di biglietto per assistere all’incontro di serie A, avrebbero tentato di entrare abusivamente nello stadio tentando proprio sfruttando uno dei passaggi che si trova al di sopra del sottopassaggio.

L’ipotesi della caduta

Il testimone amico della vittima però, una volta trovatosi davanti una trave che ostruiva l’accesso allo stadio, avrebbe desistito e sarebbe tornato sui suoi passi.

Secondo la ricostruzione al vaglio degli investigatori quindi, la vittima avrebbe comunque tentato di arrampicarsi e di scavalcare per poter accedere allo stadio, ma sarebbe tragicamente scivolato, finendo per volare di sotto per una ventina di metri.

Gli agenti cercheranno ora anche di risalire a eventuali riprese effettuate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona, nella speranza di far luce su una vicenda che al momento ha ancora dei contorni poco chiari.