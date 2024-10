Napoli rende omaggio a Sammy Basso con la statuetta nel presepe: "Esempio di coraggio per tutti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sammy Basso omaggiato dall’artigiano di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio che gli ha dedicato una statuina del presepe di Napoli.

Presepe di Napoli, Sammy Basso personaggio dell’anno

Il più longevo malato di progeria, scomparso all’età di 28 anni il 5 ottobre scorso, sarà il personaggio dell’anno sul presepe a Napoli.

Genny Di Virgilio, con la tecnica con cui si realizzano i pastori della Natività, ha confezionato una statuina di terracotta per Basso.

Fonte foto: ANSA Le statuette di Sammy Basso e Jannik Sinner

“Omaggio ad un uomo – spiega all’ANSA – che è stato fino all’ultimo giorno della sua breve vita un esempio di coraggio e tenacia per tutti”.

La statuetta di Sammy Basso al fianco di quella di Jannik Sinner

La statuina del biologo veneto, appena conclusa, è subito stata posizionata sugli scaffali tra i “pastori famosi” tra i quali figura, proprio al suo fianco, il tennista numero 1 al mondo Jannik Sinner, altro personaggio nella top ten del 2024.

La scomparsa del biologo, i funerali e il suo testamento spirituale

Sammy Basso è deceduto il 5 ottobre scorso. Si è spento improvvisamente a causa di un malore mentre era in compagnia di alcuni familiari ed amici in un ristorante di Asolo (Treviso) per festeggiare un matrimonio.

L’11 ottobre, a Tezze sul Brenta sono stati celebrati i funerali del biologo. All’evento si sono presentate tra le quattromila e le cinquemila persone, tra cui molte personalità pubbliche.

Il rito funebre, proprio per via dell’alta affluenza, si è svolto nel campo sportivo messo a disposizione dal Comune.

Durante le esequie, presiedute dal vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, per volontà di Sammy, è stato letto il suo testamento spirituale, scritto nel 2017.

“Ricordatemi pregando, ma anche bevendo un bicchiere di vino, facendo festa. Sappiate che ho vissuto la mia vita felicemente, da essere umano”, aveva scritto Basso immaginando il suo funerale.

E ancora: “Non volevo morire, non ero pronto per morire, ma ero preparato […] Sono contento che domani il sole spunterà ancora…”.

Anche il Vaticano ha omaggiato il biologo tramite la spedizione di un messaggio scritto dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che ha ricordato il grande valore umano e scientifico dato dal giovane nella lotta alla progeria.