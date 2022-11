Napoli, irruzione in casa dell'ex moglie finisce in tragedia: cade dal balcone e muore

Ha tentato di irrompere in casa dell’ex moglie, ma è precipitato dal balcone ed è morto sul colpo. L’episodio si è verificato a venerdì 4 novembre, poco dopo le 19, in via Guastafierro 12, a Boscoreale (Napoli).

Impatto fatale

L’uomo, Domenico Aiello (62 anni), si è arrampicato fino al secondo piano dell’abitazione dell’ex. A un certo punto ha perso l’equilibrio ed è caduto sulla tettoia del portone di ingresso del fabbricato. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono giunti sia i soccorritori del 118 sia i carabinieri. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.

Fonte foto: ANSA

Il primo tentativo di irruzione

Aiello, che era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie, aveva provato con successo anche poche ore prima la spericolata arrampicata.

Infatti, lungo la mattinata di venerdì 4 novembre, era riuscito nell’impresa facendo irruzione nella dimora. Giunto in casa, aveva minacciato moglie e figli.

La chiamata dell’ex moglie ai carabinieri

A quel punto, la donna aveva contattato i carabinieri e abbandonato l’appartamento: il 62enne era stato arrestato e aveva ricevuto un secondo divieto di avvicinamento prima di essere rimesso in libertà.

Non pago delle minacce e del secondo divieto di avvicinamento, Aiello ha tentato una seconda sortita che gli è risultata fatale.