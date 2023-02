Napoli, donna accoltellata da una baby gang: volevano rubarle il cellulare, poi l'aggressione e la fuga

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

A Napoli una donna è stata accoltellata da una baby gang che l’aveva avvicinata per rubarle il cellulare. Alle resistenze della vittima il gruppo di assalitori l’ha ferita ad una gamba per poi dileguarsi. L’episodio ha avuto luogo intorno alle 22 della sera di mercoledì 15 febbraio.

Napoli, donna accoltellata da una baby gang

Come riporta ‘Il Mattino’, teatro dell’aggressione è la centralissima piazza Scipione Ammirato, a Napoli.

Una donna, una 30enne residente a Chiaiano, stava passeggiando da sola quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani.

Fonte foto: iSTOCK

Alcuni componenti della baby gang hanno tentato di strappare lo smartphone dalle mani della vittima, ma la donna ha opposto resistenza. Uno di essi, quindi, ha estratto un coltello.

La donna è stata colpita ad una gamba e il gruppo di è dileguato. Secondo ‘Corriere della sera’ i malviventi non sarebbero riusciti a portare con sé il bottino.

L’arrivo dei soccorsi

Gli assalitori si sono dati alla macchia perché le urla della donna avevano attirato altri passanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso del ‘Cto’ in codice giallo.

Poco dopo la 30enne è stata dimessa con una prognosi di 9 giorni.

Le indagini

In queste ore i carabinieri stanno acquisendo le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona interessata dall’aggressione.

Secondo le prime indiscrezioni, riportate da ‘Corriere della sera’ e ‘Voce di Napoli’, alcuni dei componenti della baby gang potrebbero essere minorenni.

La preoccupante escalation delle baby gang

Il fenomeno delle baby gang è sempre più preoccupante a Napoli e, più in generale, nel resto del Paese.

Solo due giorni fa nella città partenopea, in via Arenaccia, è stata denunciata la presenza di un gruppo di giovanissimi impegnato nel lancio di pietre contro i veicoli in transito.

Il gruppo entra in azione soprattutto nel weekend e a tarda sera. Su questi episodi si è pronunciato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “In questa zona della città, come in altre, c’è bisogno di maggiore presenza di pattuglie e agenti affinché si possa ripristinare la sicurezza e la legalità”.

Quindi: “Vanno fermati prima di una tragedia“.