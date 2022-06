Napoli, col furgone investe tre persone e ne uccide una: 29enne fermato, cosa è successo tra Volla e Cercola

Un uomo di 29 anni è stato fermato nel Napoletano con l’accusa di aver investito volontariamente tre persone, due donne e un uomo, nella giornata di venerdì 17 giugno 2022 tra Volla e Cercola. L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, è sospettato del gesto e potrebbe rispondere di omicidio, tentato omicidio e furto.

Tre persone investite nel Napoletano

Secondo quanto riportato da Fanpage, l’uomo fermato nel Napoletano si è consegnato volontariamente ai militari della caserma di Cercola. Ieri mattina, poco dopo le 11, alla guida del suo furgone aveva investito tre persone in due incidenti separati.

Dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vede il furgone puntare con decisione una donna e, dopo averla colpita, fuggire via. Il primo investimento, invece, non è stato ripreso dalle telecamere e ha visto centrare un uomo e una donna, con il primo che ha avuto la peggio morendo in serata in ospedale.

Fonte foto: ANSA

Incidenti, la denuncia

A denunciare quanto accaduto tra i comuni di Volla e Cercola è stato Francesco Borrelli, consigliere regionale, che sui social ha pubblicato il video dell’incidente incriminato. Da Europa Verde, infatti, è arrivato il monito: “È stato fatto il tiro al bersaglio con vittime innocenti. La situazione appare sempre più fuori controllo”.

L’uomo rimasto ucciso dopo l’impatto aveva 71 anni. Le due donne coinvolte, rimaste gravemente ferite, hanno invece 40 e 47 anni. Il furgone è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, alle Porte di Napoli.

Chi è l’uomo fermato

Secondo quanto riferito da Napoli Today a essere stato fermato dalle forze dell’ordine è un 29enne con dei precedenti. Infatti l’uomo, dopo un primo accertamento dei carabinieri, ha alle spalle delle esperienze da tossicodipendente.

I militari, una volta appurato il problema subito in passato dal 29enne, lo hanno sottoposto a narcotest per capire se al momento degli incidenti fosse o meno sotto effetto di sostanze. I risultati non sono ancora noti.