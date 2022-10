Napoli, Bruscolotti vittima degli usurai: il drammatico racconto dell'ex calciatore

Anche Giuseppe Bruscolotti, storico difensore del Napoli guidato da Diego Armando Maradona, al quale cedette la fascia di capitano, è finito nella morsa degli usurai. Lo ha confermato lui stesso a ‘La Repubblica’, dopo che nella mattinata di martedì 25 ottobre i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’indagine su un presunto giro di usura.

Il racconto di Giuseppe Bruscolotti

A ‘La Repubblica’, Giuseppe Bruscolotti ha raccontato: “Purtroppo quando gli affari vanno male capitano situazioni del genere. Certo, con il senno del poi è facile dire che sarebbe stato meglio non farlo. Ma non lancio appelli, ognuno si assume le sue responsabilità. È ciò che ho fatto in tutta la mia vita e anche in questa vicenda mi sono comportato così”.

La deposizione

Il ‘Corriere della Sera’ ha riportato anche la deposizione che Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato agli inquirenti, che chiarisce come è finito coinvolto in questa vicenda.

Fonte foto: ANSA L’ex calciatore del Napoli Bruscolotti.

Bruscolotti ha spiegato: “Non fui io inizialmente a chiedere soldi in prestito a Volpe Antonio ma una mia conoscente (…). Necessitava di un prestito di circa 45.000 euro”.

Lo stesso ex calciatore ha riferito, come riportato ancora dal ‘Corriere della Sera’, che la sua conoscente non riuscì poi a pagare il suo debito e che quindi lui fu chiamato dal Volpe e gli venne chiesto di pagare il debito della mia amica, “in quanto avevo fatto da garante per lei e quindi ero responsabile”.

Bruscolotti, nella sua deposizione, ha poi aggiunto: “Successivamente, nell’anno 2011, anche io andai in sofferenza economica a causa di un ristorante di cui ero uno dei soci. Per tale emergenza chiesi in prestito 65.000 euro. A fronte di tale debito mi disse che gli avrei dovuto consegnare circa 2.400 o 2.600 euro al mese, applicando il 4% di interesse mensile per un totale del 48% di interesse annuo. Fino all’anno 2014 ho pagato regolarmente queste rate mensili, dal mese di ottobre 2014 ho pagato la somma precisa di 1000 euro al mese. Tale riduzione della rata mensile fu richiesta da me in quanto non riuscivo più ad onorare la precedente somma, perché molto elevata”.

Quanti soldi ha pagato Giuseppe Bruscolotti

Il ‘Corriere della Sera’ ha riferito che Giuseppe Bruscolotti avrebbe pagato 149.600 euro tra il 2011 e il 2014 a fronte di un prestito di 65.000 euro.