Napoli, 18enne in scooter non si ferma al posto di blocco e investe un carabiniere: sono gravi entrambi

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Non si ferma all’alt e investe un carabiniere. È successo a Napoli, dove un ragazzo di 18 anni in sella ad uno scooter non ha rallentato e ha tirato dritto ad un posto di blocco, centrando in pieno il carabiniere che gli aveva intimato l’alt. In seguito all’impatto il 18enne è volato a terra: entrambi sono ricoverati in gravi condizioni.

18enne non si ferma all’alt dei carabinieri

Il fatto è avvenuto questa mattina a Napoli lungo corso Arnaldo Lucci, a pochi passi dalla stazione centrale. Secondo quanto riporta Ansa, una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di controllo ha notato il ragazzo che sfrecciava con lo scooter senza casco eseguendo delle manovre azzardate nel traffico.

Uno dei carabinieri ha intimato l’alt al giovane e si è spostato in avanti nella carreggiata. Il 18enne però non ha rallentato e ha proseguito la sua corsa, investendo in pieno il militare.

L’incidente vicino alla stazione centrale di Napoli

Investe carabiniere con lo scooter

Entrambi sono finiti rovinosamente a terra, il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza dalla forza dell’impatto. Non è ancora chiaro se il giovane, un 18enne napoletano, abbia investito volontariamente il carabiniere o abbia perso il controllo del motorino per l’alta velocità.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia municipale.

Entrambi gravi in ospedale

Sia il giovane che il carabiniere sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Il militare è stato portato all’ospedale Pellegrini, il ragazzo all’ospedale del Mare.

Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni, avrebbero riportato serie ferite nell’impatto.