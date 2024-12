Nancy Pelosi ricoverata in Lussemburgo dopo "un infortunio", cos'è successo all'ex speaker della Camera Usa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nancy Pelosi, ex speaker della Camera statunitense, è stata ricoverata in ospedale in Lussemburgo dopo un infortunio subito durante un impegno ufficiale. L’84enne stava partecipando a una delegazione bipartisan per celebrare l’80esimo anniversario della Battaglia delle Ardenne. Attualmente, Pelosi è sotto osservazione medica e non potrà partecipare agli altri eventi in agenda per la ricorrenza.

L’infortunio di Nancy Pelosi in Lussemburgo

Nancy Pelosi è stata ricoverata in ospedale in Lussemburgo a seguito di una caduta dalle scale, secondo quanto viene riportato dalla CNN.

Il portavoce Ian Krager ha fatto sapere che l’ex speaker della Camera, 84 anni, sta ricevendo un trattamento “eccellente” da medici e professionisti sanitari.

Fonte foto: ANSA

Nancy Pelosi

Cosa è successo a Nancy Pelosi

“Mentre viaggiava con una delegazione bipartisan del Congresso in Lussemburgo per celebrare l’80° anniversario della battaglia delle Ardenne, la presidente emerita Nancy Pelosi ha subito un infortunio nel corso di un impegno ufficiale ed è stata ricoverata in ospedale per la valutazione” ha riferito Krager.

Pelosi sta “attualmente ricevendo un trattamento eccellente da medici e professionisti sanitari. Continua a lavorare e si rammarica di non essere in grado di partecipare al resto degli impegni per onorare il coraggio dei nostri militari durante uno dei più grandi atti di eroismo americano nella storia della nostra nazione” ha aggiunto il portavoce, aggiungendo che “non vede l’ora di tornare presto a casa negli Stati Uniti”.

Chi è Nancy Pelosi

Nata nel 1940 a Baltimora e cresciuta in un ambiente politico, Nancy Pelosi vi è entrata ufficialmente nel 1977, diventando nel 1987 deputata e nel 2002 la prima donna a guidare i democratici alla Camera.

È stata protagonista centrale in numerose battaglie politiche, diventando una figura a dir poco influente nel Partito Democratico, sebbene non tutte le correnti la supportino.

Nell’ultimo anno, Pelosi ha lavorato dietro le quinte per sollecitare il presidente Joe Biden a uscire dalla corsa alla Casa Bianca dopo la sua performance negativa al dibattito sulla CNN.

In seguito al risultato elettorale, ha affermato che la sua uscita tardiva dalla scena è stata un fattore chiave nella sconfitta del vicepresidente Kamala Harris contro il presidente eletto Donald Trump.

A novembre Pelosi ha ottenuto la rielezione al suo seggio in California, aggiudicandosi un ventesimo storico mandato.