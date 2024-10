Naim Qassem nuovo leader di Hezbollah dopo Nasrallah, Israele lo minaccia: "Non durerà, morto che cammina"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il nuovo leader di Hezbollah dopo Nasrallah, Naim Qassem, è “un morto che cammina” secondo il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

La nomina di Naim Qassem come nuovo leader di Hezbollah

Il gruppo militante libanese Hezbollah ha annunciato di aver individuato Naim Qassem come successore del leader Hassan Nasrallah, morto in un attacco aereo israeliano a Beirut, in Libano, lo scorso 27 settembre.

Naim Qassem, da tempo vice di Hassan Nasrallah, ha ricoperto il ruolo di leader ad interim del gruppo dopo la sua morte.

Fonte foto: ANSA

Chi è Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah

Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah, è una figura di spicco da oltre 30 anni nel movimento sostenuto dall’Iran.

Naim Qassem è stato nominato vice capo nel 1991 dall’allora segretario del gruppo armato Abbas al-Musawi, ucciso in un attacco l’anno seguente. Qassem ha mantenuto il ruolo anche quando Nasrallah è divenuto leader. Tra i principali portavoce di Hezbollah, ha concesso interviste ai media stranieri anche in questo ultimo anno.

Celebre è il suo discorso tenuto davanti alle tende da una località segreta lo scorso 8 ottobre: in quell’occasione Naim Qassem ha detto che il conflitto tra Hezbollah e Israele è una guerra su chi piange per primo e che Hezbollah non avrebbe pianto per primo. Qassem ha anche detto che le capacità del gruppo sono rimaste intatte nonostante i “dolorosi colpi” inferti da Israele.

Il discorso televisivo di 30 minuti di Naim Qassem è arrivato 11 giorni dopo l’uccisione del segretario generale di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Pochi giorni prima del discorso, erano iniziate a circolare voci di un attacco israeliano con obiettivo Hashem Safieddine, figura di spicco di Hezbollah. La morte di Hashem Safieddine è stata poi confermata da Hezbollah il 23 ottobre.

Le parole di Israele su Naim Qassem

Sulla nomina di Naim Qassem a nuovo leader di Hezbollah si è espresso il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant.

Gallantha ha definito la nomina “temporanea”, aggiungendo che “non durerà molto“. Di Naim Qassem ha detto che è “un morto che cammina”.