Nadia Battocletti e la storia della medaglia di bronzo durata 2 ore: assegnazione e poi revoca, cos'è successo

Storia di una medaglia di bronzo durata due ore e poi sfumata. Nella serata di lunedì 5 agosto, alle Olimpiadi di Parigi, al termine della gara donne dei 5mila metri si è verificato un colpo di scena: l’azzurra Nadia Battocletti, che ha tagliato il traguardo in quarta posizione, è stata fatta avanzare al terzo posto per via della squalifica lampo della kenyana Kypiegon. Poi, però, l’atleta africana si è vista riassegnare l’argento e di conseguenza l’italiana è finita nuovamente fuori dal podio.

Olimpiadi di Parigi: Nadia Battocletti medaglia di bronzo per due ore

Durante la gara, a un certo punto, sul rettilineo del penultimo giro le atlete Kipyegon e Tsegay si scontrano pericolosamente e rischiano di cadere.

La competizione prosegue. Alla fine l’oro va alla kenyana Chebet, l’argento alla sua connazionale Kipyegon e il bronzo all’olandese Sifan Hassan.

Nadia Battocletti è quarta, ma, pochi minuti dopo la conclusione della corsa, a Kipyegon viene tolto a sorpresa l’argento in quanto viene valutato scorretto lo scontro avuto con Tsegay. Automaticamente all’azzurra viene assegnato il bronzo olimpico.

Il ricorso del Kenya

“Aspettiamo l’esito del ricorso, intanto mi tengo questa gara. Sono molto felice per la mia gara, le gambe girano e se starò bene punto a fare anche i diecimila. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono”, dichiara Battocletti nel sapere del bronzo.

L’azzurra ci va con i piedi di piombo perché sa che non è una medaglia certa e che il Kenya presenterà ricorso. E infatti è ciò che avviene.

Intorno a mezzanotte la giuria di ‘World Athletics’ rivaluta la vicenda e ripristina l’argento alla kenyana.

Battocletti finisce di nuovo al quarto posto. Il suo bronzo è durato circa due ore, poi si è ritrasformato in legno.

Il controricorso respinto dell’Italia

La Federazione italiana, appreso che il ricorso per la vicenda della Kipyegon è stato accettato, a sua volta presenta un controricorso nella speranza di far riavere la medaglia a Nadia Battocletti. Respinto e caso chiuso definitivamente.