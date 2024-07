Nada Hafez in pedana incinta di 7 mesi alle Olimpiadi 2024, la rivelazione della sciabolatrice egiziana

In pedana a tirare di sciabola con il pancione. La schermitrice Nada Hafez ha svelato di essere incinta di 7 mesi dopo aver vinto il suo primo incontro alle Olimpiadi di Parigi 2024, contro la statunitense Elizabeth Tartakovsky. “Potevano sembrarvi due atlete sulla pedana, in realtà eravamo in tre. Io, la mia avversaria e il mio bambino che sta per nascere” è stato l’annuncio a sorpresa dell’atleta egiziana sul suo profilo Instagram.

L’annuncio di Nada Hafez

“Io e il mio bambino abbiamo vissuto la nostra buona dose di sfide, sia fisiche, sia emotive. Le montagne russe della gravidanza sono dure da vivere, ma dover lottare anche per mantenere l’equilibrio tra vita e sport non è stato meno faticoso” ha scritto Nada Hafez sulla sua pagina, assicurando che “ne è valsa la pena“,

“Scrivo questo post per dire che sono veramente orgogliosa di aver raggiunto gli ottavi di finale – ha aggiunto – E sono fortunata ad aver avuto al mio fianco la fiducia di mio marito e della mia famiglia per poter arrivare fin qui”.

Il percorso a Parigi 2024

“Queste Olimpiadi erano diverse, non solo perché era la mia terza partecipazione ma perché stavolta ho portato con me anche un piccolo olimpionico” ha scritto in chiusura al post la schermitrice egiziana.

Hafez è stata poi eliminata agli ottavi per 15 a 7 dalla sudcoreana Jeon Ha-Young, ma potrà lasciare le Olimpiadi di Parigi 2024 comunque con il sorriso.

Le atlete incinta alle Olimpiadi

La schermitrice egiziana Nada Hafez, però, non è la prima atleta in dolce attesa alle Olimpiadi. I precedenti nel mondo dello sport e soprattutto ai Giochi di atlete incinte in gara non mancano.

A Londra 2012, la malese Nur Suryani, tiratrice con carabina da 10 metri, aveva affermato “sono io la madre, so cosa posso fare” in risposta alle critiche sulle sue prestazioni nonostante la gravidanza: “Parlerò con la bimba nel pancione e le dirò di non spaventarsi del rumore. Mamma spara solo qualche colpo e poi torna a casa” aveva dichiarato.

All’Olimpiade di Tokyo la cestista francese Valeriane Ayayi Vukosavljevic ha vinto la medaglia di bronzo riuscendo a tenere segreta la gravidanza perché, aveva poi spiegato, “non volevo condizionare la mia squadra e le avversarie, e poi dal punto di vista medico tutto è stato gestito al meglio”.