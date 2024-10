Myrta Merlino assente da Pomeriggio Cinque, cos'è successo alla conduttrice e chi l'ha sostituita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Myrta Merlino non ha condotto la puntata di “Pomeriggio Cinque” di venerdì 25 ottobre su Canale 5: al suo posto la giornalista Simona Branchetti, dopo che l’assenza era stata annunciata nella trasmissione del giorno prima. Merlino aveva già spiegato che non sarebbe stata in studio per un impegno personale, assicurando che sarà di ritorno regolarmente al timone del programma lunedì.

Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque: il motivo

“Ci vediamo come sempre lunedì, buon weekend a tutti voi. Mi mancherete” aveva annunciato Myrta Merlino nella puntata di giovedì 24 ottobre di Pomeriggio Cinque.

Tuttavia, i telespettatori che non hanno assistito all’annuncio potrebbero essere rimasti sorpresi dal trovare in studio, alla conduzione, Simona Branchetti al suo posto.

Simona Branchetti ha sostituito Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Durante la trasmissione di venerdì sono stati affrontati diversi argomenti delicati, con ampio spazio al processo che vede imputato Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

Chi è Simona Branchetti

La scelta di affidare temporaneamente le redini di Pomeriggio Cinque a Branchetti è obiettivamente la più sensata, considerando che la giornalista ha già svolto con buoni risultati questo ruolo, in sostituzione di Myrta Merlino, durante la stagione estiva.

Classe 1976, Simona Branchetti ha mosso i primi passi nel 2003 con Sky TG24, per poi entrare in Mediaset nel 2007, unendosi alla redazione del TG5. Nel luglio 2021 il suo profilo è stato scelto per la conduzione di “Morning News”, un nuovo programma mattutino su Canale 5.

L’esperienza con questo format l’ha portata a consolidarsi come uno dei volti più credibili del canale, al punto che già durante le festività di fine 2021 Branchetti è stata messa alla prova con “Pomeriggio Cinque News”, una “costola” del contenitore condotto, a quel tempo, da Barbara d’Urso.

Conduttrice al posto di Myrta Merlino in estate

Dallo scorso 17 giugno, il programma condotto da Myrta Merlino è stato sostituito nuovamente da “Pomeriggio Cinque News“, con la conferma di Simona Branchetti alla conduzione.

Merlino aveva spiegato il passaggio del testimone ai suoi spettatori, ringraziandoli per il loro affetto, assicurando il ritorno a settembre.

Branchetti ha avuto quindi molto tempo per acclimatarsi ulteriormente con la fascia oraria e il pubblico di Pomeriggio Cinque, al quale anche la momentanea “apparizione” del 25 ottobre, al posto di Merlino, sarà apparsa come la soluzione più naturale.