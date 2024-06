Mykonos Magic sequestrata a Brindisi prima del G7 dopo le denunce: Governo Meloni sotto accusa

Bufera alla vigilia del G7: la motonave Mykonos Magic è stata sequestrata a Brindisi dopo numerose denunce pubbliche riguardo alle gravi condizioni igenico sanitarie in cui versava. L’imbarcazione avrebbe dovuto ospitare oltre 2500 agenti riuniti in Puglia per il servizio di sicurezza del vertice internazionale. Secondo quanto riferito dall’organo di stampa della Polizia di Stato, è in corso un indagine per frode nelle pubbliche forniture. Nel frattempo più di 1200 operatori sono stati ricollocati in alberghi di località limitrofe e si attende anche il trasferimento dei restanti agenti.

Il sequestro della nave Mykonos Magic

“La squadra mobile di Brindisi sta sequestrando la nave Mykonos Magic ormeggiata al porto di Brindisi, a causa delle numerose denunce pubbliche”.

A renderlo noto all’Ansa è il segretario del sindacato di polizia Cosip, Domenico Pianese, ricordando che la nave era destinata ospitare oltre 2500 agenti e altre forze di polizia, raccolte in Puglia per il servizio di sicurezza del G7.

Pianese sottolinea che la nave “versava in pessime condizioni igienico sanitarie, con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate”.

Si indaga per frode

Secondo quanto riportato dall’Ufficio stampa della Polizia di Stato, le indagini sono scattate “a seguito delle gravi criticità segnalate dal personale delle Forze di Polizia, assegnato ai servizi di sicurezza e di ordine pubblico, già salito a bordo della citata motonave per prendere alloggio”.

Inoltre, nel corso dell’attività investigativa sono state rilevate “criticità igienico/sanitarie e gravi carenze alloggiative tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture”.

Agenti trasferiti sulla nave Gnv Azzurra

L’organo di stampa della Polizia di Stato ha fatto sapere che il personale presente sulla nave Mykonos Magic “è stato già trasferito su un’altra nave e in altre strutture alloggiative”.

È infatti arrivato mercoledì mattina (12 giugno) nel porto di Brindisi il traghetto Gnv Azzurra, che ha accolto circa 600 degli agenti fuggiti dall’imbarcazione sequestrata per le condizioni “sporche e fatiscenti” un cui versava. I restanti sono stati ricollocati in alcuni alberghi di località limitrofe.

Governo Meloni sotto accusa

Pioggia di critiche per il Governo Meloni dopo il sequestro della nave Mykonos Magic. Per il deputato M5S Pasqualino Penza il Viminale “deve rispondere pubblicamente per questa assoluta mancanza di rispetto verso le donne e gli uomini che lavorano per la sicurezza di tutti noi. Le indegne condizioni della nave sono una vergogna di cui deve rendere conto il governo Meloni”.

Il sindacato Conapo (vigili del fuoco) parla di “trattamento intollerabile e irrispettoso“, denunciando che il personale del Corpo impegnato per il G7 è “accampato in tende montate all’interno di malsane e torride autorimesse riadattate all’uso del Comando di Brindisi e all’interno dei capannoni della Fiera di Bari”.

Conapo sottolinea che “siamo di fronte a un evento che andava pianificato da tempo. La situazione logistica dei vigili del fuoco al G7 è totalmente inadeguata e a rischio per la salute”.