Musk replica al presidente Mattarella dopo le accuse sui giudici, la risposta e la proposta dell'incontro

Elon Musk continua a occuparsi di questioni italiane, rivolgendosi direttamente a Sergio Mattarella dopo l’attacco ai giudici sul caso migranti in Albania e il commento del Presidente alle sue esternazioni. Il magnate ha smorzato i toni, esprimendo parole di stima verso Mattarella, riconoscendo il valore della Costituzione italiana e l’importanza della libertà di parola, ribadendo però la necessità di esprimere le proprie idee.

Elon Musk risponde a Mattarella dopo l’attacco ai giudici

È arrivata ora la risposta ufficiale di Elon Musk dopo l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in replica all’esternazione del magnate sui giudici italiani e il modello Albania.

Un referente dell’uomo più ricco del mondo ha diffuso un comunicato, riportato da Ansa, il cui tono è ben più morbido e conciliante della precedente uscita. Musk arriva poi addirittura a proporre un incontro in futuro con il Presidente della Repubblica.

Elon Musk durante la campagna elettorale di Donald Trump

Il comunicato di Elon Musk dopo la strigliata di Mattarella

“L’imprenditore Elon Musk esprime il suo rispetto per il Presidente della Repubblica Mattarella e la Costituzione italiana. Così come ribadito in un’amichevole conversazione avvenuta con il presidente Meloni nel pomeriggio” si legge nella nota.

“Tuttavia sottolinea che la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana pertanto da cittadino continuerà a esprimere liberamente le proprie opinioni” sottolinea il referente.

“Nel 2023, ancor prima di conoscere il presidente Meloni, l’imprenditore ha dato connettività satellitare gratuita all’Emilia-Romagna colpita da una grave alluvione garantendo connessioni immediate e sicure a soccorritori, forze di pubblica sicurezza, ospedali, scuole e privati cittadini con il solo obiettivo di aiutare un Paese amico” si ricorda nel comunicato.

Arriva infine la proposta di un vis-à-vis: “Elon Musk si augura che le relazioni Stati Uniti-Italia siano sempre più forti e auspica di incontrare presto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Cosa aveva detto Mattarella a Elon Musk

Lo scontro inatteso tra Sergio Mattarella ed Elon Musk era scoppiato dopo che il tribunale di Roma ha annullato il trattenimento di migranti in Albania. Musk aveva messo in dubbio i valori democratici italiani in un tweet, criticando la magistratura.

Mattarella aveva risposto con fermezza, affermando che “l’Italia sa badare a sé stessa” e richiamando al rispetto della sovranità italiana, specie da chi ambisce a ruoli governativi.

Musk, prossimo a un ruolo ufficiale nella nuova amministrazione Trump negli Usa, aveva poi proseguito in risposta a un tweet, insinuando che l’Italia potrebbe essere governata come un’ “autocrazia non eletta”.